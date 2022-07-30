Российские войска закрепляются на околицах Семигорья в Донецкой области, – Генштаб

Враг атаковал село с трех направлений, в результате чего смог улучшить свои позиции. На Бахмутской линии фронта оккупанты обстреливают ВСУ из всего имеющегося у них в наличии вооружения.

ВС РФ атаковали село Семигорье в Бахмутском районе Донецкой области с трех направлений, надеясь установить полный контроль над населенным пунктом. В результате оккупантам удалось улучшить свои позиции. Сейчас они закрепляются на околицах села. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке за 30 июля.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как уточняется, на Донецком направлении противник сосредотачивает свои усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, а также пытается создать условия для наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Так, на Бахмутском участке фронта враг обстреливает украинские силы из всего имеющегося у него в наличии вооружения. Огневые атаки происходит вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневое, Зайцево и Нью-Йорк. Авиаудары наносились вблизи населенных пунктов Яковлевка и Зайцево. Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневое, но безуспешно. В итоге вынуждены были отступить.

Важно

"Потеря Херсона для россиян болезненна – они много вложили в пропаганду", – политолог Молчанов

На Краматорском направлении враг вел артиллерийские обстрелы в Краматорском районе, Верхнекаменском, Ивано-Дарьевке и Переездном. Также нанес авиационный удар вблизи Ивано-Дарьевки.

На Авдеевском направлении россияне обстреливают украинские позиции из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка. Был нанесен авиаудар возле Авдеевки.

ВС РФ пытались вести штурм в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, но не продвинулся и отошел. Здесь же противник проводил воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Славянском направлении российские войска ведут артобстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки. Враг также пытался вести штурмовые действия у Бражковки, но украинские военные отбили атаку.

Продолжаются обстрелы и на Харьковском направлении. Противник обстреливает как позиции ВСУ, так и гражданские объекты с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяжье, Петровское, Норцовка и Залиман. В районе Мосьпаново враг нанес удар с помощью авиации.

Напомним, в оккупированном Энергодаре неизвестные взорвали три единицы военной техники ВС РФ перед гостиницей "ОП ЗАЭС", где живут россияне. По словам мэра города Дмитрия Орлова, шесть российских военных обратились за медпомощью. Мирные жители не пострадали, но в близлежащих жилых дома вылетели окна.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины лишили оккупантов возможности пользоваться еще одним мостом в Херсоне, по которому доставляли военную технику. Теперь поезда не могут попасть в оккупированный Херсон, однако ВС РФ возвели понтонные переправы и запустили паромы через Днепр.