Українське ППО збило всі 4 ракети "Калібр", які запустили ЗС РФ, — Командування ВПС

Одна із збитих ракет впала над Уманню, пошкодивши об'єкт цивільної інфраструктури, також кілька людей отримали поранення.

Засоби протиповітряної оборони України збили усі 4 випущені ракети "Калібр" військами РФ. Про це повідомляє Командування Військово-повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці.

8 серпня близько 10 ранку російські військові випустили 4 ракети "Калібр" морського базування територією України. Ракети запускали з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили всі ракети:

одна ракета була збита на Одещині

три ракети збили над центральною Україною

Зазначається, що ракету на Одещині збив підрозділ повітряного командування "Південь", а решту — зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".

При цьому в телеграм-каналах повідомляють, що одна з ракет була збита над Уманню. Після збиття вона впала, завдавши пошкодження об'єкту цивільної інфраструктури. Як повідомили у Черкаській ОВА, також отримали поранення дві особи, їх госпіталізували. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали ракетного удару по Вінницькій області гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які летять на швидкості 4 км за секунду.

7 серпня по всій Україні пролунали вибухи. Увечері 7 серпня на Вінниччині пролунали три вибухи.