Украинское ПВО сбило все 4 ракеты "Калибр", которые запустили ВС РФ, – Командование ВВС

Одна из сбитых ракет упала над Уманью, повредив объект гражданской инфраструктуры, также пару человек получило ранения.

Средства противовоздушной обороны Украины сбили все 4 выпущенные ракеты "Калибр" войсками РФ. Об этом сообщает Командование Военно-воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

8 августа в районе 10 утра российские военные выпустили 4 ракеты "Калибр" морского базирования по территории Украины. Ракеты запускали в акватории Черного моря. Силы ПВО сбили все ракеты:

одна ракета была сбита в Одесской области

три ракеты сбили над центральной Украиной

Отмечается, что ракету на Одещине сбило подразделение воздушного командования "Юг", а остальные три — зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".

При этом в телеграм-каналах сообщают, что одна из ракет была сбита над Уманью. После сбития она упала, нанеся повреждения объекту гражданской инфраструктуры. Как сообщили в Черкасской ОВА, также получили ранения два человека, их госпитализировали. На месте работают спасатели.

Напомним, ВС РФ нанесли ракетный удар по Винницкой области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые летят на скорости 4 км в секунду.

7 августа по всей Украине прозвучали взрывы. Вечером 7 августа в Винницкой области прозвучали три взрыва.