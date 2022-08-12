Кремль "подбав" про знищення бригади ЗС РФ, щоб приховати різанину в Бучі, – ISW

Командування, як повідомляють аналітики, після воєнних злочинів під Києвом перекинуло своїх солдатів на Донбас з метою позбутися потенційних свідків та обвинувачених.

64-а окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, повністю знищена під час повномасштабних боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямах. Про це йдеться в аналізі наступальної кампанії ЗС Росії, підготовленого американським Інститутом вивчення війни ISW.

Йдеться про російську бригаду, солдати якої, як припускають аналітики, чинили воєнні злочини на Київщині.

За даними ISW, зазначений підрозділ, який входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, Кремль міг цілеспрямовано перекинути на Ізюмський і Слов'янський напрями, намагаючись позбутися потенційних свідків та обвинувачених. У своєму аналізі експерти посилаються на журналіста "Радіо Свобода" Марка Крутова, який провів розслідування про діяльність 64-ї гвардійської бригади після її участі в різанині у Бучі.

"Він дійшов висновку, що після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада здебільшого припинила своє існування. З 1500 солдатів, які були у бригаді до війни, від 200 до 300, найімовірніше розформовуються, а бійці, які вижили, перерозподіляються в інші бойові частини", — йдеться в аналізі ISW.

Аналітики, цитуючи Марка Крутова, зазначають, що глава Кремля після бойових дій на Київщині та появи інформації про скоєння воєнних злочинів у Бучі присвоїв 64-й мотострілецькій бригаді почесне звання "гвардійська". Щобільше, підрозділ ЗС РФ одразу перекинули на Донбас, не надавши військовослужбовцям час на відпочинок та доукомплектування.

"Ходили припущення, що Кремль прагнув знищити бригаду в бою, щоб уникнути розкриття її воєнних злочинів", — підсумували аналітики ISW у своєму документі.

Про припинення існування 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, яка брала участь у різанині в Бучі, також повідомлялося кількома днями раніше. Командування підрозділу визнало загибель лише кількох солдатів, проте журналісти "Радіо Свобода" провели розслідування та з'ясували, що під час бойових дій ліквідовано кілька сотень російських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що у Бучі поховали закатованих окупантами людей, яких не змогли впізнати родичі.