Кремль "позаботился" об уничтожении бригады ВС РФ, чтобы скрыть резню в Буче, – ISW

Командование, как сообщают аналитики, после военных преступлений под Киевом перебросило своих солдат на Донбасс с целью избавиться от потенциальных свидетелей и обвиняемых.

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, вероятно, была полностью уничтожена в ходе полномасштабных боев на Изюмском и Славянском направлении. Об этом говорится в анализе наступательной кампании ВС России, который был подготовлен американским Институтом изучения войны ISW.

Речь идет о российской бригаде, солдаты которой, как допускают аналитики, совершали военные преступления в Киевской области.

По данным ISW, указанное подразделение, которое входит в состав 35-й общевойсковой армии РФ, Кремль мог целенаправленно перебросить на Изюмское и Славянское направления, пытаясь избавиться от потенциальных свидетелей и обвиняемых. В своем анализе эксперты ссылаются на журналиста "Радио Свобода" Марка Крутова, который провел расследование о деятельности 64-й гвардейской бригады после ее участия в резне в Буче.

"Он пришел к выводу, что после тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада в основном прекратила свое существование. Из 1500 солдат, которые были в бригаде до войны, от 200 до 300, скорее всего, погибли. Обычно российские подразделения, которые так сильно деградируют в ходе боевых действий, расформировываются, а выжившие бойцы перераспределяются в другие боевые части", — говорится в анализе ISW.

Аналитики, цитируя Марка Крутова, отмечают, что глава Кремля после боевых действий на Киевщине и появления информации о совершении военных преступлений в Буче присвоил 64-й мотострелковой бригаде почетное звание "гвардейская". Более того, подразделение ВС РФ сразу перебросили на Донбасс, не предоставив военнослужащим время на отдых и доукомплектование.

"Ходили предположения, что Кремль стремился уничтожить бригаду в бою, чтобы избежать раскрытия ее военных преступлений", — подытожили аналитики ISW в своем документе.

О прекращении существования 64-й мотострелковой бригады ВС РФ, которая участвовала в резне в Буче, также сообщалось несколькими днями ранее. Командование подразделения признало гибель только нескольких солдатов, однако журналисты "Радио Свобода" провели расследование и выяснили, что в ходе боевых действий были ликвидированы несколько сотен российских военнослужащих.

Также сообщалось, что в Буче похоронили замученных оккупантами людей, которых не смогли опознать родственники.