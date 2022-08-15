"Нехай не думають, що в їхній будинок не потрапить", — експерт закликає мешканців Краматорська евакуюватися

Росіяни відмовляться відновлювати розбомблені ними міста, такі як Попасна та Рубіжне, попереджають аналітики.

За останні дні з Донецької області вивезли близько двох тисяч людей. Але темпами оголошеної раніше обов'язкової евакуації там незадоволені. Багато місцевих жителів відмовляються залишати свої будинки, повідомила Фокусу Ольга, місцева мешканка Краматорська Донецької області.

"Люди виїжджають, але не масово. Деяким пропонують, інших — вивозять. Із початку активних воєнних дій люди виїжджали, а потім повернулися. Бо важко: роботи нема, а за квартиру на іншому місці платити треба. Деякі підприємці відновили роботу. Залишаються пенсіонери, інваліди, їм-то й їхати нікуди, є і люди з дітьми. Ми сьогодні роздавали допомогу, прийшли дорослі з дітьми. Було більше десяти дітей, навіть дуже маленькі. Люди кажуть, що нещодавно було тихіше. Хоч і не скрізь. Хочеться вірити в ЗСУ", — каже Фокусу мешканка Краматорська.

"Нехай не думають, що в їхній будинок не потрапить. Потрапить, — каже Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгірьов. Він сам родом із Луганщини й уважно спостерігав за подіями в області. — Нехай подивляться фото Попасної чи Рубіжного. Це міста-примари. Окупанти відмовилися їх відновлювати. Вони вирішили, що їх легше знести, ніж відновлювати житлову інфраструктуру. Тому якщо хтось думає, що пересидить у підвалі, помиляється. Люди або не розуміють, які загрози несе російська армія, або "ждуни", які вітатимуть російський світ" .

Нагадаємо, вчора стало відомо, як увечері в місті Попасна Луганської області точним ударом ЗСУ розбили штаб ПВК "Вагнера".

Також ми писали про те, як в окупований Луганськ за дорученням Путіна приїхав Медведєв.