"Пусть не думают, что в их дом не попадет", — эксперт призывает жителей Краматорска эвакуироваться

Россияне откажутся восстанавливать разбомбленные ими города, такие как Попасная и Рубежное, предупреждают аналитики.

За последние дни из Донецкой области вывезли около двух тысяч человек. Но темпами объявленной ранее обязательной эвакуации там недовольны. Многие местные жители отказываются покидать свои дома, сообщила Фокусу Ольга, местная жительница Краматорска Донецкой области.

"Люди выезжают, но не массово. Некоторым предлагают, других – вывозят. С начала активных военных действий люди уезжали, а потом вернулись. Потому что тяжело: работы нет, а за квартиру на другом месте платить надо. Некоторые предприниматели возобновили работу. Остаются пенсионеры, инвалиды, им то и ехать некуда, есть и люди с детьми. Мы сегодня раздавали помощь, пришли взрослы с детьми. Было более десяти детей, даже очень маленькие. Люди говорят, что недавно было тише. Хотя и не везде. Хочется верить в ВСУ", – говорит Фокусу жительница Краматорска.

"Пусть не думают, что в их дом не попадет. Попадет", – говорит говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев. – Он сам родом с Луганщины и внимательно наблюдал за событиями в области. "Пусть посмотрят фотоснимки Попасной или Рубежного. Это города-призраки. Оккупанты отказались их восстанавливать. Они решили, что их легче снести, чем восстанавливать жилищную инфраструктуру. Поэтому если кто-то думает, что пересидит в подвале, ошибается. Люди либо не понимают, какие угрозы несет российская армия, либо "ждуны", которые будут приветствовать русский мир".

Напомним, вчера стало известно, как вечером в городе Попасная Луганской области точным ударом ВСУ был разбит штаб ЧВК "Вагнера".

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