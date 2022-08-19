Тривають бої на двох напрямках, РФ вивела в море вже три кораблі з "Калібрами", — Генштаб

Російські війська ведуть штурм неподалік Лозової на Донбасі. ЗСУ відбили п'ять атак противника на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України продовжують бій з російськими військами на двох напрямках на Донбасі, противник збільшив кількість кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі до трьох. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 19 серпня.

Ситуація на фронті: Донбас

Слов'янський напрям — війська РФ обстрілювали з артилерії різних типів райони неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. Противник намагався штурмувати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

Краматорський напрямок — ворог обстріляв території неподалік Сіверського, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришибу.

Бахмутський напрямок — противник із танків та артилерії різних типів завдавав ударів по районах в районах Бахмута, Соледара, Берестового, Веселого, Зайцевого, Яківлівки, Кодеми, Спірного, Івано-Дар'ївки, Білогорівки та Залізного. Авіаудар ЗС РФ завдали в районі Соледара. Противник безуспішно наступав у напрямах Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема, після чого відійшов. Бої в напрямку Покровське — Бахмутське продовжуються.

Авдіївський напрям — ворог обстріляв з артилерії райони біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового, завдав ударів за допомогою авіації неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки. Бої на тлі штурму ЗС РФ тривають у напрямку Лозове — Первомайське.

Новопавлівський напрямок — противник обстріляв Павлівку, Володимирівку, Велику Новосілку, Вугледар, Новомихайлівку, Пречистівку та Золоту Ниву.

Ситуація на фронті: інші напрямки

Волинський, Поліський, Сіверський — ситуація не змінилася, ЗС РФ обстріляли з артилерії Павлівку Сумської області.

Харківський — російські війська обстріляли з танків, артилерії райони Харкова, Чугуєва, Золочева, Протопопівки, Соснівки, Коробочкиного, Шестакового, Мілового, Дуванки, Гусарівки та Прудянки. Удари за допомогою літаків і гелікоптерів були завдані біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана.

Запорізький — ворог застосував танки та артилерію для обстрілу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

Південнобузький — ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, завдали ударів за допомогою авіації в районі Миколаївського.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ще вчора, 18 серпня, Генштаб ЗСУ повідомляв про двох носіїв високоточних крилатих ракет в акваторіях морів.

Нагадаємо, минулої ночі та вранці противник здійснив масований обстріл Харкова, у той час як у місті оголошено жалобу за загиблими 17-18 серпня. Унаслідок атаки є нові жертви.