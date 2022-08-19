Идут бои на двух направлениях, РФ вывела в море уже три корабля с "Калибрами", — Генштаб

Российские войска ведут штурм неподалеку Лозовой на Донбассе. ВСУ отбили пять атак противника на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины продолжают бой с российскими войсками на двух направлениях на Донбассе, противник увеличил количество кораблей-носителей ракет "Калибр" в Черном море до трех. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 19 августа.

Ситуация на фронте: Донбасс

Славянское направление — войска РФ обстреливал из артиллерии разных типов районы неподалеку Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного. Противник пытался штурмовать на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка;

Краматорское направление — враг обстрелял территории неподалеку от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба;

Бахмутское направление — противник из танков и артиллерии разных типов наносил удары по районам в районах Бахмута, Соледара, Берестового, Веселого, Зайцевого, Яковлевки, Кодемы, Спорного, Ивано-Дарьевки, Белогоровки и Железного. Авиаудар ВС РФ нанесли в районе Соледара. Противник безуспешно наступал в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема, после чего отошел. Бои в направлении Покровское — Бахмутское продолжаются;

Авдеевское направление — враг обстрелял из артиллерии районы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опросного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового, нанес удары при помощи авиации неподалеку от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Бои на фоне штурма ВС РФ продолжаются в направлении Лозовое – Первомайское;

Новопавловское направление — противник обстрелял Павловку, Владимировку, Большую Новоселку, Угледар, Новомихайловку, Пречистовку и Золотую Ниву.

Ситуация на фронте: другие направления

Волынское, Полесское, Северское — ситуация не изменилась, ВС РФ обстреляли из артиллерии Павловку Сумской области;

Харьковское — российские войска обстреляли из танков, артиллерии районы Харькова, Чугуева, Золочева, Протопоповки, Сосновки, Коробочкиного, Шестакового, Милового, Дуванки, Гусаровки и Прудянки. Удары при помощи самолетов и вертолетов были нанесены возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана;

Запорожское — враг применил танки и артиллерию для обстрела Шевченко, Чаривного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки;

Южнобужское — ВС РФ обстреляли позиции ВСУ из танков и артиллерии вдоль линии столкновения, нанесли удары при помощи авиации в районе Николаевского.

"В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", — говорится в сообщении.

Отметим, что еще вчера, 18 августа, Генштаб ВСУ сообщал о двух носителях высокоточных крылатых ракет в акваториях морей.

Напомним, минувшей ночью и утром противник совершил массированный обстрел Харькова, в то время как в городе объявлен траур по погибшим 17-18 августа. В результате атаки есть новые жертвы.