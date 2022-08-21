"Євпаторія під захистом": росіянка показала в Instagram базу російської ППО у Криму

Марина Гришакова відпочивала на пляжі та помітила російські установки ППО. Дівчина похвалилася новою сторіс, а ЗСУ отримали чергову ціль для "бавовни".

Росіянка Марина Гришакова, яка відпочиває у тимчасово окупованій Євпаторії, показала в Instagram дислокацію російської ППО. Пост у сторіс дівчини помітив Telegram-канал Збройних Сил України (ЗСУ).

"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО кац..в під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам'ятав", — зазначили українські військові.

Сторіс Гришакової з локацією ППО загарбників оцінили користувачі Instagram. Під постами вони залишали слова вдячності та обіцяли, що "незабаром подекуди буде дуже затишно і по-домашньому".

[ + – ] Українці дякують Марині Гришаковій за ППО [ + – ] Українці дякують Марині Гришаковій за ППО

Фокус раніше писав про вибухи у Євпаторії. Місцеві жителі публікували кадри запуску ракет, ймовірно, із С-400.

Вранці, 21 серпня, вибухи чули у Севастополі, а вночі в Алупці спостерігали до 7 спалахів та "бавовни".

Reuters раніше писало, що президент Росії Володимир Путін важко сприйняв удари ЗСУ по Криму. Росіяни масово залишають півострів, а президент намагається приховати успіхи ЗСУ.