"Евпатория под защитой": россиянка показала в Instagram базу российского ПВО в Крыму

Марина Гришакова отдыхала на пляже и заметила российские установки ПВО. Девушка похвасталась новым сториз, а ВСУ получили очередную цель для "хлопков".

Россиянка Марина Гришакова, отдыхающая во временно оккупированной Евпатории, показала в Instagram дислокацию российских ПВО. Пост в сториз девушки заметил Telegram-канал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО кац..в под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил", – отметили украинские военные.

Сториз Гришаковой с локацией ПВО захватчиков оценили пользователи Instagram. Под постами они оставляли слова благодарности и обещали, что "скоро кое-где будет очень уютно и по-домашнему".

[ + – ] Украинцы благодарят Марину Гришакову за ПВО [ + – ] Украинцы благодарят Марину Гришакову за ПВО

Фокус ранее писал о взрывах в Евпатории. Местные жители публиковали кадры запуска ракет, предположительно, из С-400.

Утром 21 августа взрывы слышали в Севастополе, а ночью в Алупке наблюдали до 7 вспышек и "хлопки".

Reuters ранее писало, что президент России Владимир Путин тяжело воспринял удары ВСУ по Крыму. Россияне массово покидают полуостров, а президент пытается скрыть успехи ВСУ.