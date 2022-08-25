Росія може оголосити про проведення фіктивних референдумів до кінця тижня, — Білий дім

За словами представника Білого дому, у РФ бояться низької явки, а тому вже готуються до того, щоб маніпулювати результатами так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

За інформацією американської сторони, РФ до кінця тижня може оголосити про проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Про це розповів координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

За словами Кірбі, потенційні регіони, де можуть відбутися "референдуми", це Херсонська область, частина Запорізької області, а також Донецька та Луганська області на сході України.

Повідомляється, що зараз російські чиновники дуже стурбовані тим, що місцеве населення не підтримуватиме "референдуми". Передбачається, що явка буде дуже низькою. Тому, як припускають у Штатах, РФ маніпулюватиме результатами на користь Кремля. У Москві стверджуватимуть, що український народ нібито дуже хоче приєднатися до Росії.

"Сполучені Штати та міжнародне співтовариство ясно дали зрозуміти, що будь-які спроби встановити контроль над суверенною територією України не вважатимуться законними", — сказав Кірбі.

Крім того, Кірбі заявив, що у четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден планує поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, щоб повідомити йому про постачання зброї. США продовжуватимуть "згуртовувати вільний світ" та "активізувати союзників та партнерів" для підтримки України.

"Президент з нетерпінням чекає на це", — сказав Кірбі.

Раніше Фокус писав, що у Пентагоні розповіли, чому США не передають Україні свої літаки. У Пентагоні розповіли, що Штати хочуть зосередити зусилля на модернізації радянських літаків, які вже існують у ЗСУ.

Ще нагадаємо, що ЗМІ дізналися, що увійде до нового пакету допомоги США для України. У середу, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України США виділили допомогу нашій країні у розмірі 2,98 млн. доларів. Ці гроші витратять на зброю та дрони.

Також повідомлялося, що економічна криза в Європі може вплинути на постачання зброї Україні. Європейський континент стоїть перед загрозою суворої зими, зростанням цін на продовольство та нестачею електроенергії для опалення будинків.