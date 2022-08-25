Россия может объявить о проведении фиктивных референдумов к концу недели, — Белый дом

По словам представителя Белого дома, в РФ боятся низкой явки, а потому уже готовятся к тому, чтобы манипулировать результатами так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Согласно информации американской стороны, РФ до конца недели может объявить о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

По словам Кирби, потенциальные регионы, где могут состояться "референдумы" — это Херсонская область, часть Запорожской области, а также Донецкая и Луганская области на востоке Украины.

Сообщается, что сейчас российские чиновники очень обеспокоены тем, что местное население не будет поддерживать "референдумы". Предполагается, что явка будет очень низкой. Поэтому, как предполагают в Штатах, РФ будет манипулировать результатами в интересах Кремля. В Москве будут утверждать, что украинский народ якобы очень хочет присоединиться к России.

"Соединенные Штаты и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными", — сказал Кирби.

Кроме того, Кирби заявил, что в четверг, 25 августа, президент США Джо Байден планирует поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы сообщить ему о поставках оружия. США будут продолжать "сплачивать свободный мир" и "активизировать союзников и партнеров" для поддержки Украины.

"Президент с нетерпением ждет этого", — сказал Кирби.

Ранее Фокус писал, что в Пентагоне рассказали, почему США не передают Украине свои самолеты. В Пентагоне рассказали, что Штаты хотят сосредоточить усилия на модернизации уже существующих у ВСУ советских самолетов.

Еще напомним, что СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США для Украины. В среду, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины США выделили помощь нашей стране в размере 2,98 млн долларов. Эти деньги потратят на оружие и дроны.

Также сообщалось, что экономический кризис в Европе может сказаться на поставках оружия Украине. Европейский континент стоит перед угрозой суровой зимы, ростом цен на продовольствие и нехваткой электроэнергии для отопления домов.