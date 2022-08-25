Ударили "Іскандером": у Міноборони РФ зізналися в обстрілі Чаплино

В оборонному відомстві окупантів заявили, що метою нібито став ешелон із військовою технікою та військами, яких перекидали на Донбас.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що ударом по залізничній станції було нібито знищено українських військових зі складу резерву. Про це повідомив речник Міноборони Конашенков.

За заявою Міноборони РФ, удар із ракетного комплексу "Іскандер" завдавався по військовому ешелону на станції Чаплино. У його результаті нібито знищено 200 військовослужбовців.

"Унаслідок прямого влучання ракети "Іскандера" по військовому ешелону на станції Чаплине Дніпропетровської області знищено понад 200 українських військових резервів і 10 одиниць військової техніки", — заявив Конашенков.

Він додав, що військові нібито прямували в район ведення бойових дій на Донбасі.

24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання удару по залізничній станції Чаплино. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих і 50 поранених. Однак 25 серпня кількість жертв зросла до 25 загиблих, враховуючи 3 дітей. Пошуково-рятувальні роботи завершились.

Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що Україна відповість РФ на удар по залізничній станції.