Ударили "Искандером": в Минобороны РФ признались в обстреле Чаплино

В оборонном ведомстве оккупантов заявили, что целью якобы стал эшелон с военной техникой и войсками, которых перебрасывали на Донбасс.

В Министерстве обороны России заявили, что ударом по железнодорожной станции были якобы уничтожены украинские военные из состава резерва. Об этом сообщил спикер Минобороны Конашенков.

По заявлению Минобороны РФ, удар из ракетного комплекса "Искандер" наносился по военному эшелону на станции Чаплино. В его результате якобы уничтожено 200 военнослужащих.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандера" по военному эшелону на станции Чаплино Днепропетровской области уничтожено свыше 200 украинских военных резерва и 10 единиц военной техники", — заявил Конашенков.

Он добавил, что военные якобы следовали в район ведения боевых действий на Донбассе.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по железнодорожной станции Чаплино. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 50 раненых. Однако 25 августа число жертв возросло до 25 погибших, включая 3 детей. Поисково-спасательные работы завершились.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что Украина ответит РФ на удар по железнодорожной станции.