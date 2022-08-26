Патрульний катер та тральщик: в Офісі президента розповіли про втрати України у війні (фото)

На сайті ОПУ розповіли про командира водолазного судна, яке діставало тіла загиблих моряків із води. А відомий волонтер та аналітик Тарас Чмут розповів, як були знищені українські катер і тральщик.

Україна втратила у війні проти Росії патрульний катер "Слов'янськ" та рейдовий тральщик "Генічеськ", які були потоплені крилатими ракетами. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України та в повідомленні директора благодійного фонду "Повернися живим" Тараса Чмута у Twitter.

Зокрема, Чмут написав, що ракети випустили з Новофедорівки в Криму. Судна було знищено під час виконання завдань. Частина екіпажу вижила. При цьому Україна вже помстилася за це.

"У цій війні на морі ми втратили патрульний катер "Слов'янськ" та рейдовий тральщик "Генічеськ". Обидва потоплені під час виконання завдань крилатими ракетами з літаків із Новофедорівки. За що вже помстилися", — написав Чмут.

[ + – ] Тральщик "Геничеськ"

На сайті Офісу президента згадали про втрату катера та тральщика у тексті про нагородження "Хрестом військових заслуг" командира морського водолазного судна "Нетешин" ВМС ЗСУ штаб-старшини Миколи Соколовського наголошується. Там йдеться про те, що Соколовський займався організацією водолазних спусків з пошуку тіл екіпажів згаданих суден.

Крім того, Соколовський з 24 лютого по 23 травня 2022 року на високому організував та особисто очолив виконання непритаманного для водолазного судна бойового завдання щодо встановлення мінно-вибухових загороджень у Чорноморській операційній зоні з метою недопущення висадки ворожого десанту.

"Попри ризик, судно виконало бойові завдання у безпосередній близькості від ворожих кораблів та при постійній протидії ворожій авіації", — сказано на сайті президента.

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