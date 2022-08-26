Патрульный катер и тральщик: в Офисе президента рассказали о потерях Украины в войне (фото)

На сайте ОПУ рассказали об командире водолазного судно, которое доставало тела погибших моряков из воды. А известный волонтер и аналитик Тарас Чмут рассказал, как были уничтожены украинские катер и тральщик.

Украина потеряла в войне против России патрульный катер "Славянск" и рейдовый тральщик "Геническ", которые были потоплены крылатыми ракетами. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины и в посте директора благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута в Twitter.

В частности, Чмут написал, что ракеты были выпущены из Новофедоровки в Крыму. Судна были уничтожены во время выполнения задач. Часть экипажа выжила. При этом Украина уже отомстила за это.

"В этой войне на море мы потеряли патрульный катер "Славянск" и рейдовый тральщик "Геническ". Оба потоплены во время выполнения задач крылатыми ракетами с самолетов из Новофедоровки. За что уже отомстили", — написал Чмут.

[ + – ] Тральщик "Геническ"

На сайте Офиса президента упомянули о потере катера и тральщика в тексте о награждении "Крестом военных заслуг" командира морского водолазного судна "Нетешин" ВМС ВСУ штаб-старшины Николая Соколовского отмечается. Там говорится, что Соколовский занимался организацией водолазных спусков по поиску тел экипажей упомянутых суден.

Кроме того, Соколовский с 24 февраля по 23 мая 2022 года на высоком организовал и лично возглавил исполнение неприсущего для водолазного судна боевого задания по установке минно-взрывных заграждений в Черноморской операционной зоне с целью недопущения высадки вражеского десанта.

"Несмотря на риск, судно выполнило боевые задачи в непосредственной близости от вражеских кораблей и при постоянном противодействии вражеской авиации", — сказано на сайте президента.

Ранее Фокус писал, что Резников пояснил, как изменится жизнь страны в условиях внешней угрозы. По словам министра обороны, изменения коснутся всех сфер, в том числе медицины и образования. Без военной подготовки в Украине будет невозможно стать чиновником, депутатом или судьей.

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