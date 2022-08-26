В Ірпені встановили перший в Україні пам'ятний знак Силам тероборони (фото)

Бійці-добровольці з територіальної оборони зробили все, щоб вигнати війська РФ із півночі Київської області. З їхньою участю у березні звільняли Ірпінь.

У звільненому від окупантів Ірпені встановили перший пам'ятний знак на честь воїнів-добровольців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.

Першими на захист Ірпінь стали бійці-добровольці, які зробили все, щоб вигнати російські війська із півночі Київської області. На честь їхніх дій місцева влада встановила пам'ятний знак територіальній обороні — це перша пам'ятка в Україні, присвячена ТрО.

[ + – ] ЗСУ звільнили Ірпінь 28 березня від військ РФ

На пам'ятці нанесено мапу України та символ територіальної оборони з написом "готові до опору".

[ + – ] На пам'ятці нанесено карту України та напис "готові до опору"

Зазначимо, Ірпінь від російських військ повністю звільнено 28 березня. Українські військові разом із теробороною, Національною поліцією та спецпідрозділом Нацполу звільнили місто. Ірпінь знаходиться на правому березі Дніпра недалеко від Києва.

Нагадаємо, у Київській ОВА виділять 57 млн гривень на посилення оборони Києва та області. Підрозділи тероборони отримають необхідне обладнання та екіпірування.

З 11 червня Зеленський підписав закон, що дає змогу перекидати тероборону на фронт. Рішення про перекидання підрозділів приймає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.