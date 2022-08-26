В Ирпене установили первый в Украине памятный знак Силам теробороны (фото)

Бойцы-добровольцы из территориальной обороны сделали все, чтобы выгнать войска РФ из севера Киевской области. При их участии в марте освобождался Ирпень.

В освобожденном от оккупантов Ирпене установили первый памятный знак в честь воинов-добровольцев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.

Первыми на защиту Ирпень встали бойцы-добровольцы, которые сделали все, чтобы выгнать российские войска из севера Киевской области. В честь их действий местная власть установила памятный знак территориальной обороне — это первая памятка в Украине, посвященная ТрО.

[ + – ] ВСУ освободили Ирпень 28 марта от войск РФ

На памятке нанесена карта Украины и символ территориальной обороны с надписью "готовы к сопротивлению".

[ + – ] На памятке нанесена карта Украины и надпись "готовы к сопротивлению"

Отметим, Ирпень от российских войск был полностью освобожден 28 марта. Украинские военные вместе с теробороной, Национальной полицией и спецподразделение Нацпола освободили город. Ирпень находится на правом берегу Днепра недалеко от Киева.

Напомним, в Киевской ОВА выделят 57 млн гривен на усиление обороны Киева и области. Подразделения теробороны получат необходимое оборудование и экипировку.

С 11 июня Зеленский подписал закон, позволяющий перебрасывать тероборону на фронт. Решение о переброске подразделений принимает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.