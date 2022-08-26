Спрацювало ППО: в Запоріжжі місцеві жителі чули вибухи (фото)

У місті було чути два вибухи, які пролунали приблизно о 14:00. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

26 серпня у Запоріжжі було чути два вибухи. За даними голови Запорізької ОВА, спрацювало ППО. Про це він повідомив у телеграмі.

Приблизно о 14:20 у різних районах Запоріжжя було чути вибухи. Повітряна тривога в місті не оголошувалась. У телеграм-каналах почали публікувати слід від пуску ракет. Пізніше Олександр Старух заявив, що це спрацювало ППО.

"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України", — написав Старух.

Він також закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У місцевому виданні "ЗаБор Запорожье" також опублікували кадри в одному зі спальних районів Запоріжжя. На ньому автор відео говорить про пуск ракет винищувачем. Чути звук літака, характерний для винищувачів.

[ + – ] Слід від пуску ракет ППО

Нагадаємо, у Запоріжжі почали видавати йодид калію для місцевих мешканців на випадок аварії на Запорізькій АЕС.

У ніч із 23 на 24 серпня російські війська обстріляли Запоріжжя. У місті пролунало приблизно 8 вибухів.