Сработало ПВО: в Запорожье местные жители слышали взрывы (фото)

В городе было слышно два взрыва, которые прозвучали в районе 14:00. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.

26 августа в Запорожье было слышно два взрыва. По данным главы Запорожской ОВА, сработало ПВО. Об этом он сообщил в Телеграме.

В районе 14:20 в разных районах Запорожье были слышны взрывы. Воздушная тревога в городе не объявлялась. В телеграм-каналах начали публиковать след от пуска ракет. Позднее Александр Старух заявил, что это сработало ПВО.

"Без паники" Сработало ПВО Вооруженных сил Украины", — написал Старух.

Он также призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В местном издании "ЗаБор Запорожье" также опубликовали кадры в одном из спальном районе Запорожье. На нем автор видео говорит о пуске ракет истребителем. Слышен звук самолета, характерный для истребителей.

[ + – ] След от пуска ракет ПВО

Напомним, в Запорожье начали выдавать йодид калия для местных жителей на случай аварии на Запорожской АЭС.

В ночь с 23 на 24 августа российские войска обстреляли Запорожье. В городе прозвучало около 8 взрывов.