Росія перекидає в Крим ешелони з військовою технікою по Керченському мосту (відео)

Серед техніки — інженерно-саперні машини, танки, гаубиці.

Росія перекидає в окупований Крим нові ешелони важкої військової техніки, щоб застосувати її у війні проти України. Черговий ешелон із озброєнням, який їхав на півострів у напрямку Керченського мосту з боку РФ, зняли очевидці, а опублікувало ці кадри видання "Крим Реалії".

На записі видно, що на залізничних платформах розміщені інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці: 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" (за класифікацією НАТО — M1990 Farm) і 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Також росіяни відправили в Крим залізницею Т-72 і Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом і ще щось у закритих вагонах.

РФ не припиняє спроб окупувати українські території, постійно нарощуючи військову присутність. Так, російські війська розмістили біля кордонів нашої країни майже 800 одиниць літаків і гелікоптерів, винищувачі Збройних сил РФ регулярно патрулюють у Білорусі, в Росії, на тимчасово окупованих територіях і в акваторії Чорного й Азовського морів.

При цьому росіяни активно використовують авіацію. На День Незалежності України окупанти здійснили близько 200 вильотів і завдали 8 ударів по території країни. Для атак окупанти використовували крилаті ракети Х22 і реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". Загалом упродовж дня на території України пролунало 189 сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Міноборони РФ вимагали, щоб усю інформацію про вибухи на військових об'єктах у Криму засекретили й будь-які НП на складах і базах пояснювали недбалістю відповідальних осіб.