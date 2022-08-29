"Треба надолужити втрачене": Шольц хоче створити єдину систему ППО в Європі

Формування спільної протиповітряної оборони, на думку німецького канцлера, буде для Європи вигідним не лише у фінансовому, а й в оборонному плані.

Німеччина з іншими сусідніми країнами має створити спільну систему протиповітряної оборони. Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив під час виступу у чеському університеті.

За його словами, спільна ППО була б виграшною для всієї Європи. До того ж, як зазначає Олаф Шольц, під час створення єдиної системи протиповітряної оборони країни Європейського Союзу змогли б заощадити кошти.

Виступаючи в чеському університеті, канцлер ФРН анонсував, що найближчим часом Німеччина планує вкласти велику суму коштів у розвиток систем ППО. Понад те, ця ініціатива передбачає, що європейські держави можуть брати участь у цьому проєкті. У цьому контексті Олаф Шольц назвав Нідерланди, Польщу, країни Балтії, Естонію, Латвію та Литву, Чехію, Словаччину та скандинавські держави.

"Європа має "багато надолужувати втрачене" в захисті від загроз і з повітря, і з космосу. Усі нові можливості також повинні використовуватися у межах НАТО", — підкреслив канцлер і додав, що кошти для інвестицій можуть надійти з раніше оголошеного бюджету в 100 млрд євро.

Окремо Олаф Шольц прокоментував повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну та додав, що "ніколи більше не буде воєн між державами-членами Євросоюзу". Крім цього, канцлер закликав краще координувати постачання військової допомоги на потреби українських Збройних сил.

"Разом з Нідерландами ми виступили з ініціативою, спрямованою на постійний та надійний поділ обов'язків між усіма партнерами України. Я можу уявити, наприклад, що Німеччина візьме на себе особливу відповідальність за зміцнення артилерії та протиповітряної оборони України. Ми маємо швидко домовитися про таку систему скоординованої підтримки", — резюмував Шольц, виступаючи перед студентами у чеському університеті.

Варто зазначити, що канцлер ФРН Олаф Шольц під час візиту до Чехії також анонсував постачання нового озброєння в Україну. За словами політика, найближчим часом ЗСУ отримають від Німеччини передові системи ППО, радіолокаційні системи та безпілотники.

Також повідомлялося, що Олаф Шольц закликав прийняти Україну до складу Євросоюзу.