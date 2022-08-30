Армія РФ обстріляла центр Харкова: 5 людей загинули (відео)

Влада міста говорить про вісім прильотів по улюблених місцях відпочинку харків'ян. Снаряди впали поряд із житловою п'ятиповерхівкою та в один із дошкільних навчальних закладів.

Російські окупанти вдень, 30 серпня, обстріляли з артилерії центральну частину Харкова. Про це написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією було вісім прильотів снарядів.

"Досить великий квадрат. Поки знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку — вибито вікна в навколишніх будинках. Про жертв і постраждалих інформація уточнюється", – — зазначив градоначальник.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов також поінформував про обстріл центральних районів Харкова. Загинуло щонайменше 4 особи, ще 4 поранені, пізніше зазначив він.

Харківські Telegram-канали публікують наслідки обстрілу На відео видно вибите скло в житлових будинках і людей, які ховаються в центрі міста. Очевидці припускають, що росіяни стріляли з РСЗВ "Ураган".

Терехов пізніше повідомив про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком та влучання в один із дошкільних навчальних закладів у центрі міста, про 5 загиблих та 7 поранених.

Цієї ночі загарбники не обстрілювали місто ракетами, додав Синєгубов. 29 серпня ЗС РФ били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах біля лінії зіткнення у Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, що війська Росії намагаються прорвати оборону ЗСУ у Харківській області та наступати на всіх напрямках. Загарбники не мають успіхів, зазнають великих втрат і відходять на раніше зайняті позиції.

Фокус вже писав про обстріл центру Харкова 28 серпня, в той день було 2 ракетних ударів недалеко від обласної адміністрації.

Вночі, 20 серпня, російські окупанти обстріляли ракетами об'єкти критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова.