Армия РФ обстреляла центр Харькова: 5 человек погибли (видео)

Власти города говорят о восьми прилетах по любимым местам отдыха харьковчан. Снаряды упали рядом с жилой пятиэтажкой и в одно из дошкольных учебных заведений.

Российские оккупанты днем 30 августа обстреляли из артиллерии центральную часть Харькова. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, было восемь прилетов снарядов.

"Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха — выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – отметил градоначальник.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов также проинформировал про обстрелы центральных районов Харькова. Погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены, позже отметил он.

Харьковские Telegram-каналы публикуют последствия обстрела. На видео видны выбитые стекла в жилых домах и прячущиеся люди в центре города. Очевидцы предполагают, что россияне стреляли из РСЗО "Ураган".

Терехов позже сообщил о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом и попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города, о 5 погибших и 7 раненых.

Этой ночью захватчики не обстреливали город ракетами, добавил Синегубов. 29 августа ВС РФ били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам у линии столкновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.

Напомним, что войска России пытаются прорвать оборону ВСУ в Харьковской области и наступать на всех направлениях. Захватчики не имеют успехов, несут большие потери и отходят на ранее занятые позиции.

Фокус уже писал про обстрелы центра Харькова 28 августа, в тот день было 2 ракетных удара недалеко от областной администрации.

Ночью 20 августа российские оккупанты обстреляли ракетами объекты критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова.