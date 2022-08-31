ЗСУ знищили танки, ЗРК "Тор" і шляхи постачання військ РФ, — ОК "Південь"

Артилерія "закріплює" вогневий контроль Антонівського та Каховського мостів, також б'ють по складах і пунктах управління російських окупантів.

Українські військові продовжують завдавати ударів на окупованій частині півдня України. Уражається бронетехніка ворога, ППО та безпілотники. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Ситуація на півдні України залишається напруженою, але водночас динамічною і контрольованою з боку ЗСУ. Українська армія продовжує завдавати ракетних ударів по логістичних шляхах ЗС РФ, пунктах управління і місцях скупчення сил і засобів.

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по:

2 пунктах управління;

2 складах боєприпасів;

засобах ППО;

станції РЛС;

ворожій артилерії.

Також зазначено, що ЗСУ "закріпили вогневий контроль" над Антонівським та Каховським автомобільними мостами. Підтверджені втрати ворога становлять 15 солдат ЗС РФ, 3 танки Т-72, ЗРК "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", 6 автомобільної техніки.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Нагадаємо, українські "Гради" активно працюють із ЗС РФ на Херсонському напрямку. Бійці бригади імені Якова Гандзюка кажуть, що вбиватимуть та воюватимуть за Україну.

Раніше повідомлялося про вибухи під Херсоном — ЗСУ відрізають ЗС РФ від можливості перекинути підкріплення.