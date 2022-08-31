ВСУ уничтожили танки, ЗРК "Тор" и пути снабжения войск РФ, – ОК "Юг"

Артиллерия "закрепляет" огневой контроль Антоновского и Каховского мостов, также бьют по складам и пунктам управления российских оккупантов.

Украинские военные продолжают наносить удары на оккупированной части юга Украины. Поражается бронетехника врага, ПВО и беспилотники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Ситуация на юге Украины остается напряженной, но в то же самое время динамической и контролируемой со стороны ВСУ. Украинская армия продолжает наносить ракетные удары по логистическим путям ВС РФ, пунктам управления и местам скопления сил и средств.

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по:

2 пункта управления

2 склада боеприпасов

средствам ПВО

станции РЛС

вражеской артиллерии

Также отмечено, что ВСУ "закрепили огневой контроль" над Антоновским и Каховским автомобильными мостами. Подтвержденные потери врага составляют 15 солдат ВС РФ, 3 танка Т-72, ЗРК "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", 6 автомобильной техники.

В Черном море на боевом дежурстве находится три корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

Напомним, украинские "Грады" активно работают по ВС РФ на Херсонском направлении. Бойцы бригады имени Якова Гандзюка говорят, что будут убивать и воевать за Украину.

Ранее сообщалось о взрывах под Херсоном — ВСУ отрезают ВС РФ от возможности перебросить подкрепление.