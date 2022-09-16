Кличте морську кавалерію: модернізація Корпусу морської піхоти США

Створення морської кавалерії додасть динамічний елемент загальновійськового бою до новітніх формувань і концепцій Корпусу морської піхоти "Force Design 2030", водночас втілюючи його принцип "першим вступати в бій".

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Задовго до наших нинішніх дискусій про майбутнє Корпусу морської піхоти та маневреної війни Чингісхан та Наполеон Бонапарт сіяли хаос у Європі чи по всій Євразії за допомогою кавалерійських частин та комбінованих озброєнь.

Сучасний Корпус морської піхоти також може застосувати ці перевірені часом тактики до створення "морської кавалерії" як важливого маневреного елемента, що доповнює нові можливості об'єднаних зусиль і бойові концепції. Що ще важливіше, створення морської кавалерії додасть динамічний елемент загальновійськового бою до новітніх формувань і концепцій Корпусу морської піхоти "Force Design 2030", водночас втілюючи його принцип "першим вступати в бій".

Фокус переклав новий текст Адама Янга, присвячений майбутньому Корпусу морської піхоти США.

Кавалерійські підрозділи діють на великих територіях та великих відстанях. Вони — очі та вуха польового командира. Їхня головна здатність — забезпечити дружнім силам виняткову мобільність та вогневу міць, спрямовану проти слабких місць противника у потрібному місці та у потрібний час.

Для довідки, ще в Польовому статуті кавалерії Військового міністерства США 1941 описані історичні та незмінні завдання кавалерії: наступальний бій, оборонний бій, розвідка, контррозвідка та гарантування безпеки.

Як і традиційна сухопутна кавалерія, морська кавалерія повинна бути здатна атакувати, переслідувати, докучати ворогові, здійснювати нальоти і прориватися через ворожі формування в морських просторах. Гнучкість такої кавалерії дозволить у міру необхідності сіяти хаос і плутанину, використовуючи успіхи дружніх сил в інших галузях бойового простору. З метою оборони кавалерія може допомогти захистити дружні сили на островах або в морі за допомогою різних заходів дослідження, охорони, прикриття та затримки. Вона здатна створювати ключові морські перевалочні пункти до прибуття більшого флоту.

Ведучи розвідку, кавалеристи промацуватимуть оборону супротивника на віддалених островах або водних шляхах, діючи як живі сенсори. Така морська кавалерія має бути незмінно мобільною та здатною до наступальних дій, щоб служити командиру своєю ударною та вогневою міццю і збирати інформацію в режимі реального часу.

У межах "Кампанії навчання", передбаченої концепцією Force Design 2030, морська піхота має експериментувати з принципами кавалерії та створювати підрозділи морської кавалерії під час навчань та військових ігор. Мета такого навчання — вдосконалення концепції резервних сил та майбутніх бойових формувань. Розвиток цього потенціалу підвищить оперативну цінність морської піхоти в Індо-Тихоокеанському регіоні та інших ключових морських районах по всьому світу. Крім того, відкриється значний потенціал для підтримки вразливих союзників та партнерів у боротьбі з Китаєм та Росією.

Дух кавалерії в Корпусі морської піхоти

Морську піхоту має порадувати той факт, що поняття кавалерії тісно перегукується із суттю маневру об'єднаних збройних сил, викладеною у знаменитому трактаті з маневреної війни "Warfighting". У трактаті йдеться, що "маневр заснований на швидкості та раптовості, оскільки без того та іншого ми не можемо сконцентрувати силу проти слабких сторін противника". Сучасна кавалерія може набувати різних форм, але здебільшого слідує за еволюцією засобів переміщення: від коней до возів до моторизованих транспортних засобів, а потім — до броньованих машин та танків (бронекавалерія).

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У своїй статті для Військово-морського інституту США Джеймс Вінфілд навів аналогічний аргумент, закликавши ВМС розробити легке морське судно для підтримки нового формування ВМС та морської піхоти, що отримало назву "Синьо-зелена кавалерія". Воно проводитиме невеликі одночасні операції по всьому світу.

Ці ідеї варто розвивати, використовуючи історичні приклади прийняття майбутніх рішень. Мобільні річкові сили армії та флоту у В'єтнамі є наочним прикладом того, як морська кавалерія може переслідувати супротивника у вузьких каналах, широких річках і глибоких джунглях. Після Корейської війни морська піхота звернула погляд на вертоліт і розробила концепцію вертикального охоплення на підготовку до амфібійним операціям. У 1950-х роках новатори з-поміж армійського командування помітили тактичний потенціал вертольота, коли він доставляв війська та матеріали через пересічену місцевість Корейського півострова. Вони експериментували з концепціями повітряної мобільності для підтримки своїх піхотних підрозділів, що згодом дозволило створити підрозділи "повітряної кавалерії" у В'єтнамі.

[ + – ] Після Корейської війни морська піхота звернула свій погляд на вертоліт і розробила концепцію вертикального охоплення для підготовки до амфібійних операцій

Чи є місце для кавалерії у сучасному Корпусі морської піхоти? Морські піхотинці зазвичай уникають цієї термінології, але послідовників кінної кавалерії у тій чи іншій формі можна знайти всюди. Наприклад, у 2004 році підрозділи морської піхоти успішно виконували цілком кавалерійські завдання на внутрішніх водних шляхах Іраку в таких місцях, як Рамаді, Хадіта та Фаллуджа. Ці морські піхотинці використовували річкові десантні судна для перекидання на штурмові та блокуючі позиції в цих містах і навколо них для підтримки інших підрозділів.

Можна уявити морські підрозділи, що діють одночасно з річкових, прибережних або літоральних кораблів, а також з легких і середніх літаків. У межах цієї концепції морські піхотинці також керуватимуть дистанційно пілотованими повітряними, надводними та підземними системами на прибережних просторах. За наявності відповідних систем та концепцій ці підрозділи могли б виконувати постійні завдання кавалерії.

Створення морської кавалерії

Корпус морської піхоти визначає можливості морської кавалерії у всіх своїх теперішніх документах, хоч і без цього слова. Наприклад, генерал Девід Бергер нещодавно заявив, що служба вчиться створювати "невеликі, розподілені, потужні групи, які можуть використовувати органічне [спостереження], боєприпаси прихованого носіння та зброю типу "Джавеліна"... вони набагато грізніші, ніж великі формування, що використовують традиційні структури та концепції сил. Він також наголосив на необхідності вміти "ховатися/шукати, вести розвідку/контррозвідку", щоб визначати цілі та "замикати мережі ураження".

Концепція Force Design 2030 закликає створити мобільні сили, здатні "проводити спільні морські кампанії, які по суті сприяють іншим спільним операціям". У документі також визнається, що в даний час Корпус морської піхоти не укомплектований, не навчений і не оснащений для дій у спірній обстановці, включаючи західну частину Тихого океану. Аналогічно, попереднє керівництво з експедиційних операцій передового базування означає концептуальну основу того, як морська піхота повинна діяти "в спірних морських просторах" для підтримки "закриття моря та контролю над морем". У ньому йдеться, що служба розвиватиме мобільні сили, які можуть діяти "на березі або на узбережжі в межах… оспорюваного морського простору для того, щоб закривати море, підтримувати контроль над морем або забезпечувати стійкість флоту".

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Концепція резервних сил пояснює, що морські піхотинці діятимуть у складі "невеликих, але смертоносних, малопомітних та мобільних" підрозділів для перекидання між островами для підтримки "операцій флоту, особливо поблизу морських перевалочних пунктів". Загалом майбутній Корпус морської піхоти, схоже, спирається на історичну концепцію кавалерії, але не готовий порівнювати себе з цим образом.

Очевидно, основою практичної реалізації концепції резерву стануть дві ідеї. Морська кавалерія може бути одним із видів резервних сил, призначених для навмисне відкритих дій перед точними ударами супротивника і для виконання місій протягом усього конфлікту. Ці сили безпосередньо доповнюватимуть резервні сили, що формуються, більше орієнтовані на острови. Такі резерви буде важко виявити, і їх основним завданням стане атака ворожих кораблів ракетами, реактивними снарядами та безпілотними літальними апаратами. Теоретично обидві ці угруповання можуть працювати незалежно або в тандемі, але вони завжди підкріплюють одне одного інформацією та даними для цілевказівки.

[ + – ] Загалом майбутній Корпус морської піхоти, схоже, спирається на історичну концепцію кавалерії, але не готовий асоціювати себе з цим образом Фото: Скриншот

Для порівняння, сили, орієнтовані на острови, мають більші наступальні можливості, ніж морська кавалерія, але вони менш мобільні. Можливо, вони більше залежатимуть від легких амфібійних кораблів для переміщення між островами та перевезень вантажів, зокрема ракетних та радіолокаційних систем. Ці сили, найімовірніше, залишаться на ключових островах або в вузлових точках після висадки з кораблів, погрожуючи кораблям противника в ключових прибережних просторах і вузлових точках або передаючи дані іншим службам для ударів по морських цілях.

В іншому варіанті морська кавалерія обмінює наступальну вогневу міць на мобільність. Ці сили повинні діяти у складі органічно мобільних невеликих формувань із переносними датчиками та ударними можливостями. Їхня мета — вести відкритий бій або ховатися на очах і, у разі потреби, діяти як асиметрична сила, здатна забезпечити союзників у мирний час та протистояти низькорурівневим загрозам із "сірої зони", таким як китайські морські ополчення.

Невеликий розмір морської кавалерії також означає меншу залежність, а в ідеалі — незалежність від ВМС, які надто розтягнуті та мають інші пріоритети в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час серйознішого конфлікту морська кавалерія могла б також загрожувати цінним платформам і системам супротивника відносно дешевими переносними ракетних установками і баражувальними боєприпасами, які вже є в американських запасах. Спільні дії морської кавалерії та інших резервних формувань ускладнять становище супротивника та викличуть безліч дилем, враховуючи їх широкий набір завдань, розосередження у прибережній зоні та природну здатність інтегрувати свої дії.

Корпус морської піхоти вже досяг великих успіхів в управлінні розподіленими піхотними батальйонами, що знаходяться на відстані сотень миль один від одного, і надав підтримку командуванню флоту в покращенні обізнаності про морську обстановку під час недавніх навчань з Task Force 61/2 і союзниками з НАТО в Балті. Під час навчань ці підрозділи продемонстрували, що служба здатна виконувати завдання кавалерійського типу.

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Щоб розширити і звести докупи цей досвід, Корпус морської піхоти повинен у найближчі роки використовувати принципи кавалерії та експериментувати з такими бойовими формуваннями в межах своєї кампанії навчання. Наприклад, уявіть собі модернізований піхотний взвод на кількох патрульних кораблях із відповідними датчиками та зброєю, які можна використовувати для заманювання ворожих кораблів у засідку чи тиску на них. Крім того, ці сили могли б допомогти спрямовувати зброю дальньої дії, таку як ракети Tomahawk армії, флоту та морської піхоти.

Високомобільні резервні сили "стрілятимуть і тікатимуть" у літоральній зоні, щоб уникнути прицілювання противника, концентрувати сили та засоби у вирішальних районах, а потім відходити і перебудовуватися для виконання нових завдань. У межах цього перетвореного піхотного взводу можна уявити вогневу групу, що управляє безпілотними повітряними та надводними системами для інформаційної та вогневої підтримки ескадри літоральних бойових кораблів ВМС. Такі можливості можна застосувати і для тактичного обману або дій по екрануванню, відволікаючи сенсори противника від дружніх флотів, що проходять у цьому районі.

[ + – ] Щоб розширити і звести докупи цей досвід, Корпус морської піхоти повинен у найближчі роки використовувати принципи кавалерії та експериментувати з такими бойовими формуваннями в межах своєї кампанії навчання

Висновок

Корпус морської піхоти кинув усі сили на модернізацію, тому внутрішнім та зовнішнім спостерігачам може бути складно відслідковувати безперервний цикл експериментів, військових ігор, випробувань, проблем та проривів у цих галузях. Однак морські піхотинці могли б поєднати між собою багато з цих тактичних цілей і зусиль, прийнявши концепцію морської кавалерії. Це також може допомогти усунути недоліки в мобільності та маневреності у прибережній зоні, про що представники відомства говорять уже кілька років. На організаційному рівні батальйон морської кавалерії може увійти до складу експедиційних сил морської піхоти або дивізії морської піхоти. Зрештою, роту морської кавалерії можна було б безпосередньо приписати до прибережного полку морської піхоти.

Підрозділи морської кавалерії виконуватимуть завдання з розвідки та контррозвідки у прибережній зоні. Кавалерія з її блискавичною швидкістю призначена для того, щоб вести бій безпосередньо з противником і діяти на його тактичних рубежах — на відстані ракетного або багнетного удару — щоб створювати можливості для дружніх сил і забирати їх у противника. Для інших з'єднань армії Корпус морської піхоти ще більше зміцнить свої позиції як прибережну бойову силу, здатну забезпечити мобільність, а також можливості далекого удару і розвідки для збройних сил загалом.

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Всередині самого ВМФ наявність сил морської кавалерії допоможе створити нові можливості для інтеграції ВМФ та морської піхоти на різних театрах воєнних дій для забезпечення поінформованості про простір, маневри флоту та контроль над морем. Можна також уявити підрозділи морської кавалерії, які патрулюють літоральні регіони спільно з військово-морськими силами та береговою охороною партнерів, включаючи Берегову охорону самої Америки.

Крім того, відкривається безліч можливостей, пов'язаних із зовнішнім партнерством. Морська кавалерія може навіть служити військовими послами, взаємодіючи або беручи участь у роботі морських оперативних центрів та інших керівних органів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Враховуючи різні виклики, які Китай і Росія кидають американським інтересам, Збройні сили США лише виграють від наявності добре помітних морських підрозділів, які можуть діяти в "сірих зонах", підтримувати присутність у прибережних регіонах та використовувати свою присутність для створення оперативних можливостей для дружніх сил у конфлікти високого рівня.

Концепції морської піхоти вже включили деякі з цих кавалерійських місій до своїх ініціатив модернізації. Проте їм не вистачає опрацьованої оперативної концепції, яка б об'єднала кілька заплутаних тактичних ідей під чіткою концептуальною парасолькою. Концепція морської кавалерії може служити цій практичній меті і, що важливіше, допомогти активізувати творчий і наступальний дух морської піхоти у її безперервному марші до модернізації.

Про автора:

Адам Янг — офіцер морської піхоти, який служить у штабі Корпусу морської піхоти, та стипендіат програми "Стратег" коменданта Корпусу морської піхоти. Як аспірант Школи міжнародної служби Американського університету він вивчає військові інновації та пише дисертацію про розвиток 1-ї кавалерійської (аеромобільної) дивізії армії та мобільних річкових сил ВМС. Усі ідеї належать лише автору і не відображають погляди Корпусу морської піхоти, Міністерства оборони чи якогось підрозділу уряду США.