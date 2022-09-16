Зовите морскую кавалерию: модернизация Корпуса морской пехоты США

Создание морской кавалерии добавит динамичный элемент общевойскового боя к новейшим формированиям и концепциям Корпуса морской пехоты "Force Design 2030", при этом воплощая в жизнь его принцип "первым вступать в бой".

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Задолго до наших нынешних дискуссий о будущем Корпуса морской пехоты и маневренной войны Чингисхан и Наполеон Бонапарт сеяли хаос в Европе или по всей Евразии с помощью кавалерийских частей и комбинированных вооружений.

Современный Корпус морской пехоты также может применить эти проверенные временем тактики для создания "морской кавалерии" как важного маневренного элемента, дополняющего новейшие возможности объединенных сил и боевые концепции. Что еще важнее, создание морской кавалерии добавит динамичный элемент общевойскового боя к новейшим формированиям и концепциям Корпуса морской пехоты "Force Design 2030", при этом воплощая в жизнь его принцип "первым вступать в бой".

Фокус перевел новый текст Адама Янга, посвященный будущему Корпуса морской пехоты США.

Кавалерийские подразделения действуют на обширных территориях и больших расстояниях. Они – глаза и уши полевого командира. Их главная способность – обеспечить дружественным силам исключительную мобильность и огневую мощь, направленную против слабых мест противника в нужном месте и в нужное время.

Для справки, еще в Полевом уставе кавалерии Военного министерства США 1941 года описаны исторические и неизменные задачи кавалерии: наступательный бой, оборонительный бой, разведка, контрразведка и обеспечение безопасности.

Как и традиционная сухопутная кавалерия, морская кавалерия должна быть способна атаковать, преследовать, докучать врагу, совершать налеты и прорываться через вражеские формирования в морских пространствах. Гибкость такой кавалерии позволит по мере необходимости сеять хаос и неразбериху, используя успехи дружественных сил в других областях боевого пространства. В целях обороны кавалерия может помочь защитить дружественные силы на островах или в море с помощью различных мер по исследованию, охране, прикрытию и задержке. Она способна создавать ключевые морские перевалочные пункты до прибытия более крупного флота.

Ведя разведку, кавалеристы будут прощупывать оборону противника на отдаленных островах или водных путях, действуя как живые сенсоры. Такая морская кавалерия должна быть неизменно мобильной и способной к наступательным действиям, чтобы служить командиру своей ударной и огневой мощью и собирать информацию в режиме реального времени.

В рамках "Кампании обучения", предусмотренной концепцией Force Design 2030, морская пехота должна экспериментировать с кавалерийскими принципами кавалерии и создавать подразделения морской кавалерии во время учений и военных игр. Цель такого обучения – совершенствование концепции резервных сил и будущих боевых формирований. Развитие этого потенциала повысит оперативную ценность морской пехоты в Индо-Тихоокеанском регионе и других ключевых морских районах по всему миру. Кроме того, откроется значительный потенциал для поддержки уязвимых союзников и партнеров в борьбе с Китаем и Россией.

Дух кавалерии в Корпусе морской пехоты

Морскую пехоту должен порадовать тот факт, что понятие кавалерии тесно перекликается с сутью маневра объединенных вооруженных сил, изложенной в знаменитом трактате по маневренной войне "Warfighting". В трактате говорится, что "маневр основан на скорости и внезапности, поскольку без того и другого мы не можем сконцентрировать силу против слабых сторон противника". Современная кавалерия может принимать различные формы, но в основном следует за эволюцией средств перемещения: от лошадей до повозок к моторизованным транспортным средствам, а затем – к бронированным машинам и танкам (бронекавалерия).

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В своей статье для Военно-морского института США Джеймс Уинфилд привел аналогичный аргумент, призвав ВМС разработать легкое морское судно для поддержки нового формирования ВМС и морской пехоты, получившего название "Сине-зеленая кавалерия". Оно будет проводить одновременные небольшие операции по всему миру.

Эти идеи стоит развивать, используя исторические примеры для принятия будущих решений. Мобильные речные силы армии и флота во Вьетнаме служат наглядным примером того, как морская кавалерия может преследовать противника в узких каналах, широких реках и глубоких джунглях. После Корейской войны морская пехота обратила свой взор на вертолет и разработала концепцию вертикального охвата для подготовки к амфибийным операциям. В 1950-х годах новаторы из числа армейского командования заметили тактический потенциал вертолета, когда он доставлял войска и материалы через пересеченную местность Корейского полуострова. Они экспериментировали с концепциями воздушной мобильности для поддержки своих пехотных подразделений, что впоследствии позволило создать подразделения "воздушной кавалерии" во Вьетнаме.

[ + – ] После Корейской войны морская пехота обратила свой взор на вертолет и разработала концепцию вертикального охвата для подготовки к амфибийным операциям

Есть ли место кавалерии в современном Корпусе морской пехоты? Морские пехотинцы обычно избегают этой терминологии, но последователей конной кавалерии в той или иной форме можно найти повсюду. Например, в 2004 году подразделения морской пехоты успешно выполняли вполне кавалерийские задачи на внутренних водных путях Ирака в таких местах, как Рамади, Хадита и Фаллуджа. Эти морские пехотинцы использовали речные десантные суда для переброски на штурмовые и блокирующие позиции в этих городах и вокруг них для поддержки других подразделений.

Можно представить себе морские подразделения, действующие одновременно с речных, прибрежных или литоральных судов, а также с легких и средних самолетов. В рамках этой концепции морские пехотинцы также будут управлять дистанционно пилотируемыми воздушными, надводными и подземными системами на прибрежных пространствах. При наличии соответствующих систем и концепций эти подразделения могли бы выполнять постоянные задачи кавалерии.

Создание морской кавалерии

Корпус морской пехоты описывает способности морской кавалерии во всех своих текущих документах, хотя и без использования этого слова. Например, генерал Дэвид Бергер недавно заявил, что служба учится создавать "небольшие, распределенные, мощные группы, которые могут использовать органическое [наблюдение], боеприпасы скрытого ношения и оружие типа "Джавелина"… они намного грознее, чем крупные формирования, использующие традиционные структуры и концепции сил". Он также подчеркнул необходимость уметь "прятаться/искать, вести разведку/контрразведку", чтобы определять цели и "замыкать сети поражения".

Концепция Force Design 2030 призывает создать мобильные силы, способные "проводить совместные морские кампании, по своей сути содействующие другим совместным операциям". В документе также признается, что в настоящее время Корпус морской пехоты не укомплектован, не обучен и не оснащен для действий в спорной обстановке – включая западную часть Тихого океана. Аналогичным образом, предварительное руководство по экспедиционным операциям передового базирования обозначает концептуальную основу того, как морская пехота должна действовать "в спорных морских пространствах" для поддержки "закрытия моря и контроля над морем". В нем говорится, что служба будет развивать мобильные силы, которые могут действовать "на берегу или на побережье в пределах… оспариваемого морского пространства для того, чтобы закрывать море, поддерживать контроль над морем или обеспечивать устойчивость флота".

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Концепция резервных сил объясняет, что морские пехотинцы будут действовать в составе "небольших, но смертоносных, малозаметных и мобильных" подразделений для переброски между островами для поддержки "операций флота, особенно вблизи морских перевалочных пунктов". В целом, будущий Корпус морской пехоты, похоже, опирается на историческую концепцию кавалерии, но не готов ассоциировать себя с этим образом.

По-видимому, основой для практической реализации концепции резерва станут две идеи. Морская кавалерия может быть одним из видов резервных сил, предназначенных для нарочито открытых действий перед точными ударами противника и для выполнения миссий на протяжении всего конфликта. Эти силы будут непосредственно дополнять формирующиеся резервные силы, более ориентированные на острова. Такие резервы будет трудно обнаружить, и их основной задачей станет атака вражеских кораблей ракетами, реактивными снарядами и беспилотными летательными аппаратами. Теоретически, обе эти группировки могут работать независимо или в тандеме, но они всегда подкрепляют друг друга информацией и данными для целеуказания.

[ + – ] В целом, будущий Корпус морской пехоты, похоже, опирается на историческую концепцию кавалерии, но не готов ассоциировать себя с этим образом Фото: Скриншот

Для сравнения, силы, ориентированные на острова, обладают большими наступательными возможностями, чем морская кавалерия, но они менее мобильны. Возможно, они будут больше зависеть от легких амфибийных кораблей для перемещения между островами и перевозок грузов, в том числе ракетных и радиолокационных систем. Эти силы, скорее всего, останутся на ключевых островах или в узловых точках после высадки с кораблей, угрожая судам противника в ключевых прибрежных пространствах и узловых точках или передавая данные другим службам для нанесения ударов по морским целям.

В другом варианте морская кавалерия обменивает наступательную огневую мощь на мобильность. Эти силы должны действовать в составе органически мобильных небольших формирований с переносными датчиками и ударными возможностями. Их цель – вести открытый бой или прятаться на виду и, в случае необходимости, действовать как асимметричная сила, способная обеспечить союзников в мирное время и противостоять низкоруровневым угрозам из "серой зоны", таким как китайские морские ополчения.

Небольшой размер морской кавалерии также означает меньшую зависимость, а в идеале независимость от ВМС, которые слишком растянуты и имеют другие приоритеты в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время более серьезного конфликта морская кавалерия могла бы также угрожать ценным платформам и системам противника относительно дешевыми переносными ракетными установками и барражирующими боеприпасами, которые уже имеются в американских запасах. Совместные действия морской кавалерии и других резервных формирований осложнят положение противника и вызовут множество дилемм, учитывая их широкий набор задач, рассредоточение в прибрежной зоне и естественную способность интегрировать свои действия.

Корпус морской пехоты уже добился больших успехов в управлении распределенными пехотными батальонами, находящимися на расстоянии сотен миль друг от друга, и оказал поддержку командованию флота в улучшении осведомленности о морской обстановке в ходе недавних учений с Task Force 61/2 и союзниками по НАТО в Балтийском море. В ходе учений эти подразделения продемонстрировали, что служба способна выполнять задачи кавалерийского типа.

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Чтобы расширить и свести воедино этот опыт, Корпус морской пехоты должен в ближайшие годы использовать принципы кавалерии и экспериментировать с такими боевыми формированиями в рамках своей кампании обучения. Например, представьте себе модернизированный пехотный взвод на нескольких патрульных кораблях с соответствующими датчиками и оружием, которые можно использовать для заманивания вражеских кораблей в засаду или давления на них. Кроме того, эти силы могли бы помочь направлять оружие дальнего действия, такое как ракеты Tomahawk армии, флота и морской пехоты.

Высокомобильные резервные силы будут "стрелять и бежать" в литоральной зоне, чтобы уйти от прицеливания противника, концентрировать силы и средства в решающих районах, а затем отходить и перестраиваться для выполнения новых задач. В рамках этого преобразованного пехотного взвода можно представить себе огневую группу, управляющую беспилотными воздушными и надводными системами для информационной и огневой поддержки эскадры литоральных боевых кораблей ВМС. Такие возможности можно применить и для тактического обмана или для действий по экранированию, отвлекая сенсоры противника от дружественных флотов, проходящих в этом районе.

[ + – ] Чтобы расширить и свести воедино этот опыт, Корпус морской пехоты должен в ближайшие годы использовать принципы кавалерии и экспериментировать с такими боевыми формированиями в рамках своей кампании обучения

Заключение

Корпус морской пехоты бросил все силы на модернизацию, поэтому внутренним и внешним наблюдателям может быть сложно отслеживать непрерывный цикл экспериментов, военных игр, испытаний, проблем и прорывов в этих областях. Однако морские пехотинцы могли бы объединить между собой многие из этих тактических целей и усилий, приняв концепцию морской кавалерии. Это также может помочь устранить недостатки в мобильности и маневренности в прибрежной зоне, о чем представители ведомства говорят уже несколько лет. На организационном уровне батальон морской кавалерии может войти в состав экспедиционных сил морской пехоты или в состав дивизии морской пехоты. В конце концов, роту морской кавалерии можно было бы непосредственно приписать к прибрежному полку морской пехоты.

Подразделения морской кавалерии будут выполнять задачи по разведке и контрразведке в прибрежной зоне. Кавалерия с ее молниеносной скоростью предназначена для того, чтобы вести бой непосредственно с противником и действовать на его тактических рубежах – на расстоянии ракетного или штыкового удара – чтобы создавать возможности для дружественных сил и забирать их у противника. Для остальных соединений армии Корпус морской пехоты еще больше укрепит свои позиции в качестве прибрежной боевой силы, способных обеспечить мобильность, а также возможности дальнего удара и разведки для вооруженных сил в целом.

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Внутри самого ВМФ наличие сил морской кавалерии поможет создать новые возможности для интеграции ВМФ и морской пехоты на различных театрах военных действий для обеспечения осведомленности о пространстве, маневров флота и контроля над морем. Можно также представить себе подразделения морской кавалерии, патрулирующие литоральные регионы совместно с военно-морскими силами и береговой охраной партнеров, включая Береговую охрану самой Америки.

Кроме того, открывается множество возможностей, связанных с внешним партнерством. Морская кавалерия может даже служить в качестве военных послов, взаимодействуя или участвуя в работе морских оперативных центров и других руководящих органов в Индо-Тихоокеанском регионе. Учитывая различные вызовы, которые Китай и Россия бросают американским интересам, Вооруженные силы США только выиграют от наличия хорошо заметных морских подразделений, которые могут действовать в "серых зонах", поддерживать присутствие в прибрежных регионах и использовать свое присутствие для создания оперативных возможностей для дружественных сил в конфликтах высокого уровня.

Концепции морской пехоты уже включили некоторые из этих кавалерийских миссий в свои инициативы по модернизации. Однако им не хватает проработанной оперативной концепции, которая объединила бы несколько запутанных тактических идей под четким концептуальным зонтиком. Концепция морской кавалерии может служить этой практической цели и, что еще важнее, помочь активизировать творческий и наступательный дух морской пехоты в ее непрерывном марше к модернизации.

Об авторе:

Адам Янг – офицер морской пехоты, служащий в штабе Корпуса морской пехоты, и стипендиат программы "Стратег" коменданта Корпуса морской пехоты. Как аспирант Школы международной службы Американского университета он изучает военные инновации и пишет диссертацию о развитии 1-й кавалерийской (аэромобильной) дивизии армии и мобильных речных сил ВМС. Все идеи принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения Корпуса морской пехоты, Министерства обороны или какого-либо подразделения правительства США.