"Путін має програти": голова Єврокомісії розповіла про постачання танків в Україну

За словами Урсули фон дер Ляйєн, президент РФ має програти цю війну. Щобільше, вона вважає можливим варіант, за якого глава Кремля постане перед судом.

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Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати танки. Україна точно знає, що їй потрібно, що розповіла європейський чиновник в інтерв'ю німецькому журналу BILD.

За її словами, українці доводять, що можуть захистити себе, якщо мають відповідні військові кошти. Якщо у Києві кажуть, що їм потрібні танки, то європейські партнери мають поставитися до цього з усією серйозністю.

"Я за те, щоб європейські держави надали те, що дійсно потрібне Україні", — заявила вона.

Вона також заявила, що Україна веде війну не лише за себе, а й за всю Європу. За словами фон дер Ляйєн, необхідна перемога демократії, а це можливо лише в тому випадку, коли Україна матиме необхідну зброю.

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін має програти. В українців велика мотивація. Вони знають, за що борються. І партнери у всьому світі роблять все, щоб Україна отримала потрібні системи озброєнь", — сказала голова Єврокомісії.

Крім того, у тому ж інтерв'ю фон дер Ляйєн заявила, що санкції, які Захід ввів проти Росії, працюють. При цьому глави європейських країн не піддаватимуться на путінський ядерний шантаж.

"Для мене важливо, щоб Путін програв цю війну і взяв на себе відповідальність за свої дії", — сказала вона.

Урсула фон дер Ляйєн сказала, що вважає за можливий варіант, за якого Путін постане перед судом.

Раніше Фокус писав, що Німеччина передасть Україні десятки броньовиків Dingo та РСЗВ MARS II із сотнями ракет. У Міноборони Німеччини високо оцінили український контрнаступ на Харківщині, у якому важливу роль відіграла німецька зброя.

Ще нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя відіграла вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ. Київ отримає від Берліна 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 ЗСУ Gepard та різне легше озброєння. Крім того, канцлер виключив можливість передачі танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.

Також повідомлялося, що РФ через виснаження резервів дедалі частіше закуповує зброю в Ірану та КНДР. Про укладання подібних угод свідчить знищення іранського ударного БПЛА Shahed-136 під час боїв за Куп'янськ.