"Путин должен проиграть": глава Еврокомиссии рассказала о поставках танков в Украину

По словам Урсулы фон дер Ляйен, президент РФ должен проиграть эту войну. Более того, она считает возможным вариант, при котором глава Кремля предстанет перед судом.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить танки. Украина точно знает, что ей нужно, о чем рассказала европейский чиновник в интервью немецкому журналу BILD.

По ее словам, украинцы доказывают, что могут защитить себя, если у них есть соответствующие военные средства. Если в Киеве говорят, что им нужны танки, то европейские партнеры должны отнестись к этому со всей серьезностью.

"Я за то, чтобы европейские государства предоставили то, что действительно нужно Украине", — заявила она.

Она также заявила, что Украина ведет войну не только за себя, но за всю Европу. По словам фон дер Ляйен, необходима победа демократии, а это возможно лишь в том случае, когда у Украины будет необходимое оружие.

"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин должен проиграть. У украинцев большая мотивация. Они знают, за что борются. И партнеры во всем мире делают все, чтобы Украина получила нужные системы вооружений", — сказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, в том же интервью фон дер Ляйен заявила, что санкции, которые Запад ввел против России, работают. При этом главы европейских стран не будут поддаваться на путинский ядерный шантаж.

"Для меня важно, чтобы Путин проиграл эту войну и взял на себя ответственность за свои действия", — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что считает возможным вариант, при котором Путин предстанет перед судом.

Ранее Фокус писал, что Германия передаст Украине десятки броневиков Dingo и РСЗО MARS II с сотнями ракет. В Минобороны Германии высоко оценили украинское контрнаступление на Харьковщине, в котором важную роль сыграло немецкое оружие.

Еще напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло решающую роль в контрнаступлении ВСУ. Киев получит от Берлина 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 ЗСУ Gepard и различное более легкое вооружение. Кроме того, канцлер исключил возможность передачи танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

Также сообщалось, что РФ из-за истощения резервов все чаще закупает оружие у Ирана и КНДР. О заключении подобных сделок свидетельствует уничтожение иранского ударного БПЛА Shahed-136 в ходе боев за Купянск.