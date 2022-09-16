Домовилися про заміщення "Мардерами": Греція відправить в Україну 40 БМП-1

Спочатку в Греції обіцяли поставити 122 БМП-1А1, проте Німеччина погодилася передати їм замість 40 БМП Marder.

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс досяг угоди з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про відшкодування БМП-1, які вони передадуть Україні, німецькими БМП Marder. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Греції.

Українська армія отримає 40 радянських БМП-1 із грецької армії. Натомість ЗС Греції отримають сучасні німецькі БМП Marder. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що вони досягли угоди з колегою з Греції Ніколасом Панадлотопулосом щодо кільцевого обміну технікою.

[ + – ] БМП Marder у ЗСУ Німеччина відмовляється передавати

Зазначимо, що вперше про можливість передачі в Україну БМП-1 стало відомо ще наприкінці травня. Відтоді Греція вела переговори з Німеччиною щодо відшкодування бойових машин піхоти на сучасний аналог.

Радянські БМП-1 з'явилися на озброєнні у греків у 1994 році, виготовлені вони за часів існування Східної Німеччини. Раніше глава Міноборони Греції заявляв, що Україна отримає 122 БМП-1А1 разом із снарядами.

Нагадаємо, у Греції називали кільцеву схему обміну озброєнням цирком та знущанням з України.

Раніше повідомлялося, що Греція погодилася передати Україні БМП-1 в обмін на німецькі "Мардери".