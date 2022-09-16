Договорились о замещении "Мардерами": Греция отправит в Украину 40 БМП-1

Первоначально в Греции обещали поставить 122 БМП-1А1, однако Германия согласилась передать им взамен 40 БМП Marder.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис достиг соглашение с канцлером Германии Олафом Шольцем о возмещении БМП-1, которые они передадут Украине, немецкими БМП Marder. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Греции.

Украинская армия получит 40 советских БМП-1 из греческой армии. Взамен ВС Греции получат современные немецкие БМП Marder. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что они достигли соглашения с коллегой из Греции Николасом Панадлотопулосом о кольцевом обмене техникой.

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Отметим, что впервые о возможности передачи в Украину БМП-1 стало известно еще в конце мая. С тех пор Греция вела переговоры с Германией о возмещении боевых машин пехоты на современный аналог.

Советские БМП-1 появились на вооружении у греков в 1994 году, изготовлены они были во времена существования Восточной Германии. Ранее глава Минобороны Греции заявлял, что Украина получит 122 БМП-1А1 вместе со снарядами.

Напомним, в Греции называли кольцевую схему обмена вооружением цирком и издевательством над Украиной.

Ранее сообщалось, что Греция согласись передать Украине БМП-1 в обмен на немецкие "Мардеры".