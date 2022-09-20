F-16, Patriot та Grey Eagle Україні: переговори про зброю для перелому війни продовжуються, — Politico

Журналісти пишуть, що нові системи ППО та винищувачі змогли б суттєво просити роботу ЗСУ. Проте чекати на такі види озброєнь доведеться ще довго.

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Хоча Україна перестала публічно вимагати у США висококласну зброю, таку як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle, проте обговорення з приводу постачання ще триває. Щоправда, це робиться дуже тихо, щоби не привертати уваги громадськості, про що пише видання Politico.

У матеріалі сказано, що занепокоєння американців викликає не лише те, що високотехнологічні системи можуть спровокувати Москву, а й те, що складне технічне обслуговування та підтримка систем створять проблеми для України.

Журналісти пишуть, що існує проблема розставлення пріоритетів. Річ у тому, що існуючі союзники НАТО теж хочуть, як приклад, системи Patriot. Крім того, багато хто сподівається незабаром роздобути літаки F-16. Наприклад, постачання 14 F-16 до Словаччини вже відкладено на рік — до 2024 року через проблеми з ланцюжком постачання, і Тайвань залишається в списку пріоритетів для літаків та їх запасних частин.

Як заявив анонімний співробітник Конгресу США, Україна швидше за все отримає F-16 вже після війни.

Системи ППО для України

Повідомляється, що можливості експлуатації систем Patriot або NASAMS в Україні обмежені. Так, це системи різні, тому персонал для них повинен тренуватися окремо. Зазначається, що перші дві системи NASAMS мають бути доставлені в Україну протягом кількох місяців.

Що стосується Patriot, то, як повідомляється, нові успіхи ЗСУ можуть підштовхнути США до укладання нових контрактів із виробниками замість того, щоб віддавати Україні вже існуючі системи.

Patriot — це складна багатоцільова система, призначена для знищення літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, системою користуються 17 країн.

За словами Тома Карака, старшого наукового співробітника Центру стратегічних та міжнародних досліджень, ця оборонна зброя змусить російських пілотів "двічі подумати", перш ніж атакувати українські сили.

Нові безпілотники

Повідомляється, що вже кілька місяців ведуться переговори щодо постачання Україні нових БПЛА MQ-1C Grey Eagle. У США побоюються, що росіяни зможуть отримати технологію, якщо навчиться збивати дрони.

Однак видання зазначає, що для експертів очевидно, що Україні згодом все більше озброюватиме обладнання стандарту НАТО, оскільки старі російські запаси всього, від боєприпасів до запасних частин, виснажуються по всій Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримають від Словенії 28 танків М-55S, модернізованих ізраїльською компанією. Після модернізації у танка з'явилася 105 мм гармата L7 із тепловим кожухом, динамічний захист, покращена система керування вогнем. Щобільше, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром та приціл командира Fotona COMTOS-55.

Ще нагадаємо, що Україна отримає ще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 із запасів Бундесверу. Кількість Panzerhaubitze 2000 на фронті збільшиться до 22 одиниць. Установка здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.