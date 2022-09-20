F-16, Patriot и Grey Eagle Украине: переговоры об оружии для перелома войны продолжаются, — Politico

Журналисты пишут, что новые системы ПВО и истребители смогли бы существенно упросить работу ВСУ. Однако ждать такие виды вооружений придется еще долго.

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Хоть Украина перестала публично запрашивать у США высококлассное оружие, такое как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, однако обсуждение по поводу поставок еще ведется. Правда, это делается очень тихо, чтобы не привлекать внимания общественности, о чем пишет издание Politico.

В материале сказано, что беспокойство у американцев вызывает не только то, что высокотехнологичные системы могут спровоцировать Москву, но и то, что сложное техническое обслуживание и поддержка систем создадут проблемы для Украины.

Журналисты пишут, что существует также проблема расстановки приоритетов. Дело в том, что существующие союзники по НАТО тоже хотят, как примеру, системы Patriot. Кроме того, многие надеются в скором времени заполучить самолеты F-16. К примеру, поставка 14 F-16 в Словакию уже отложена на год — до 2024 года — из-за проблем с цепочкой поставок, и Тайвань остается в списке приоритетов для самолетов и их запасных частей.

Как заявил анонимный сотрудник Конгресса США, Украина, скорее всего, получит F-16 уже после войны.

Системы ПВО для Украины

Сообщается, что возможности эксплуатации у Украины систем Patriot или NASAMS ограничены. Так, это системы разные, а потому персонал для них должен тренироваться отдельно. Отмечается, что первые две системы NASAMS должны быть доставлены в Украину в течение нескольких месяцев.

Что касается Patriot, то, как сообщается, новые успехи ВСУ могут подоткнуть США к заключению новых контрактов с производителями вместо того, чтобы отдавать Украине уже существующие системы.

Издание пишет, что Patriot — это сложная многоцелевая система, предназначенная для уничтожения самолетов, баллистических или крылатых ракет. Помимо США, системой пользуются 17 стран.

По словам Тома Карако, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, это оборонительное оружие заставит российских пилотов "дважды подумать", прежде чем атаковать украинские силы.

Новые беспилотники

Сообщается, что уже несколько месяцев ведутся переговоры по поставкам Украине новых БПЛА MQ-1C Grey Eagle. В США опасаются, что россияне смогут заполучить технологию, если научится сбивать дроны.

Однако издание отмечает, что для экспертов очевидно, что Украине со временем будет все больше вооружаться оборудованием стандарта НАТО, поскольку старые российские запасы всего, от боеприпасов до запасных частей, истощаются по всей Европе.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получат от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией. После модернизации у танка появилась 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом, динамическая защита, улучшенная система управления огнем. Более того, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и прицел командира Fotona COMTOS-55.

Еще напомним, что Украина получит еще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 из запасов Бундесвера. Количество Panzerhaubitze 2000 на фронте увеличиться до 22 единиц. Установка способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.