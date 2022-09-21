"Україна може на нас розраховувати": президент Польщі звинуватив РФ у імперськості з трибуни ООН

Політик заявив, що Росія відмовляє своїм країнам-сусідам у праві на самовизначення. Вона йде на воєнні злочини, щоби нав'язати свою волю іншим народам.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ має виплатити Україні репарації за руйнування, які вона спричинила, розпочавши повномасштабну війну. Армія РФ воює не лише з ЗСУ, а й скоює воєнні злочини проти цивільних. Про це заявив Дуда під час виступу на Генасамблеї ООН.

Дуда зазначив, що війна триває вже протягом семи місяців. РФ руйнує міста, школи, дитячі садки та лікарні в Україні. За словами польського президента, Росія має імперське мислення, яке змушує російську владу відмовляти сусідам у праві на самовизначення.

Також президент Польщі нагадав, що більшість країн світу засудили війну, зокрема й сама Польща.

"Я говорю це тут і зараз: Україна може на нас розраховувати", — сказав Дуда.

Також політик зазначив, що РФ займається руйнуванням посівних площ в Україні, що викликає глобальну продовольчу кризу. Щодо угоди з Москвою, то РФ постійно намагається її підірвати.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден хоче згуртувати весь світ для боротьби з Росією. Радник Білого дому заявив, що Байден хоче добитися того, щоб кожна країна дала чіткий сигнал Москві, що виступає проти війни в Україні.

Ще нагадаємо, що експерт назвав ключ до поразки Росії у війні проти України. За словами британського вченого, російська армія має суттєві недоліки, які перекривають практично всі її сильні сторони.

Також повідомлялося, що Кадиров заявив про нову тактику війни в Україні, а Медведєв розповів про референдуми у ЛДНР. За словами глави Чечні, у РФ вже розробили "новий план відплати", який незабаром усі відчують. А колишній президент та прем'єр-міністр РФ натякнув на мобілізацію.