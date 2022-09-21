В окупованому Криму заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла засудили до 17 років в'язниці

Братів Асана та Азіза Ахтемових засудили до 15 років ув'язнення. Усіх трьох кримських татар росіяни звинувачують у підриві газопроводу біля селища Перевальне.

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Так званий "Верховний суд Криму" засудив заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла до 17 років ув'язнення в колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 700 тис. рублів. Про це повідомила Кримська правозахисна група з посиланням на дружину Джеляла Левізу.

Як уточнюється, вироки також оголосили братам Асану та Азізу Ахтемовим. Їх засудили до 15 років ув'язнення в колонії суворого режиму та штрафу по 500 тис. рублів кожному.

Окупанти звинувачують кримськотатарських активістів у скоєнні диверсії, а саме підрив газопроводу біля селища Перевальне 23 серпня. Кримчани свою провину не визнали.

Кримські татари вважають, що їх переслідують за проукраїнську позицію та активну правозахисну діяльність у захопленому росіянами регіоні.

[ + – ] Наріман Джелял та брати Ахтемові у "Верховному суді Криму"

Хто такий Наріман Джелял

42-річний Наріман Джелял — відомий кримськотатарський політик, викладач та журналіст. З 2013 року він обіймає посаду заступника голови Меджилісу — представницького органу кримських татар.

3-4 вересня минулого року російські силовики провели обшук у будинку Джеляла, а потім затримали його. Сам активіст пов'язав це зі своєю участю у "Кримській платформі" у Києві.

Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ пізніше повідомив, що Наріман Джелял, а також Асан та Азіз Ахтемові звинувачуються у підриві газопроводу, який використовується для транспортування газу до російської військової частини.

На початку жовтня російський адвокат та правозахисник Микола Полозов, який займається справами українських політв'язнів у Росії, розповів, що затриманих кримських татар катували електрикою, підключаючи електроди до голови.