Британія переглядає реформу армії на тлі вторгнення РФ: мілітаризація та зростання витрат

В уряді планують підвищити витрати на армію до 3% ВВП до 2030 року. У грошовому вираженні це додаткові 157 млрд фунтів упродовж восьми років.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс анонсувала перегляд плану реформування Королівського ЗС через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Defense News.

У планах уряду до кінця 2022 року розглянути реформу оборони та безпеки, яка подається як найбільша з часів холодної війни. Його представили в березні 2021 року.

Реформа Збройних сил Великобританії: що зміниться

"Оновлена стратегія забезпечить нам інвестування у стратегічний потенціал та альянси, необхідні для того, щоб твердо протистояти примусам з боку авторитарних держав, таких як Росія та Китай", — йдеться у заяві уряду.

Ліз Трасс заявила, що бюджет Міноборони збільшать до 3% до 2030 року. За словами заступника директора аналітичного центру Royal United Services Institute в Лондоні Малкольма Чалмерза, у реальному вираженні потрібно буде виділити додаткові 157 млрд фунтів протягом наступних 8 років. Також він додав, що для таких витрат необхідно буде розширити персонал армії на 25-30%. Загальна чисельність регулярного персоналу може зрости зі 148 тисяч до приблизно 190 тисяч. Востаннє така кількість військових у Великій Британії була у 2010 році.

Очікується, що в оновленому документі розглянуть питання про відмову від планів щодо скорочення чисельності особового складу британської армії з 82 до 72 500 військових, як це передбачалося у початковому варіанті реформування.

Нагадаємо, у Великій Британії планують виділити не менше 2,3 млрд доларів на ЗСУ у 2023 році.

Ліз Трасс очолила уряд Великобританії 6 вересня. У РФ її назвали "термоядерною русофобкою".