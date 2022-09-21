Британия пересматривает реформу армии на фоне вторжения РФ: милитаризация и рост расходов

В правительстве планируют повысить расходы на армию до 3% ВВП до 2030 года. В денежном выражении это дополнительные 157 млрд фунтов в течении восьми лет.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала пересмотр план реформирования Королевский ВС из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Defense News.

В планах правительства до конца 2022 рассмотреть реформу обороны и безопасности, которая подается как крупнейшая со времен холодной войны. Его представили в марте 2021 году.

Реформа Вооруженных сил Великобритании: что поменяется

"Обновленная стратегия обеспечит нам инвестирование в стратегический потенциал и альянсы, необходимые для того, чтобы твердо противостоять принуждениям со стороны авторитарных держав, таких как Россия и Китай", — говорится в заявлении правительства.

Лиз Трасс заявила, что бюджет Минобороны увеличат до 3% к 2030 году. По словам замдиректора аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне Малкольма Чалмерза , в реальном выражении нужно будет выделить дополнительные 157 млрд фунтов в течении следующих 8 лет. Также он добавил, что для таких расходов нужно будет расширить персонал армии на 25-30%. Общая численность регулярного персонала может возрасти со 148-ми тысяч до примерно 190 тысяч. Последний раз такое количество военных в Великобритании было в 2010 году.

Ожидается, что в обновленном документе будет рассмотрен вопрос об отказе от планов по сокращению численности личного состава британской армии с 82 до 72 500 военных, как это предполагалось в первоначальном варианте реформирования.

Напомним, в Великобритании планируют выделить не менее 2,3 млрд долларов на ВСУ в 2023 году.

Лиз Трасс возглавила правительство Великобритании 6 сентября. В РФ ее назвали "термоядерной русофобкой".