"Світ має знати правду": іноземні дипломати побували в катівнях в Ізюмі, — ОП

В Офісі президента повідомили, що делегацію представників майже 20 країн провели місцями воєнних злочинів РФ. Вони побували на місці вибуху 500-кілограмової бомби, яка зруйнувала житловий будинок, а також масове поховання в Ізюмі.

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Заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга та заступник міністра закордонних справ Євген Перебійніс відвідали деокупований Ізюм Харківської області. Разом із ними до міста прибула й група іноземних послів, у якій були представники майже 20 країн. Про це пише сайт Офісу президента.

Повідомляється, що делегація на власні очі змогла побачити наслідки воєнних злочинів, які чинили російські війська під час окупації міста. Повідомляється, що дипломатів провели до зруйнованого 500-кілограмовою бомбою житлового будинку. Там загинуло 53 особи, серед яких семеро дітей.

У повідомленні сказано, що дипломати також відвідали відділення Нацполіції в Ізюмі, в будівлі якого окупанти зробили тортури. Двоє місцевих жителів розповіли, як їм вдалося вижити у катівнях.

Крім того, ВП пише, що дипломати оглянули масове поховання закатованих та страчених окупантами РФ українців. Так, ексгумовано 436 тіл, серед яких п'ять дитячих. Більшість тіл мають сліди насильницької смерті.

Як заявив Андрій Сибіга, світ має знати правду про криваві злочини росіян.

"Ми наголошуємо, що російське військово-політичне керівництво має покарати за злочин збройної агресії проти України", – заявив він.

Повідомляється, що до делегації увійшли представники Литви, Латвії, Естонії, Іспанії, Австрії, Угорщини, Хорватії, Швеції, Польщі та інших країн.

Раніше Фокус повідомляв, що стало відомо ім'я вбитого в Ізюмі військового з синьо-жовтим браслетом. Останки 36-річного бійця з Нікополя Сергія Сови за татуюванням упізнала дружина. У чоловіка залишилося двоє дітей. У рідному місті він працював кінологом.

Ще нагадаємо, що британець із ЗСУ підірвався на міні в Ізюмі, коли рятував поранених побратимів. Перед поїздкою в Україну мешканець графства Оксфордшир 4 роки провів як резервіст у британських збройних силах. Він був командиром взводу, який забирав поранених із передової.

Також повідомлялося, що у Путіна назвали брехнею повідомлення про звірства військ РФ в Ізюмі. Кремль має намір "відстоювати правду у всій цій історії", а повідомлення про воєнні злочини армії Росії є брехнею, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.