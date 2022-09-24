"Мир должен знать правду": иностранные дипломаты побывали в пыточных оккупантов в Изюме, — ОП

В Офисе президента сообщили, что делегацию представителей почти 20 стран провели по местах военных преступлений РФ. Они побывали на месте взрыва 500-килограммовой бомбы, которая разрушила жилой дом, а также на массовом захоронении в Изюме.

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Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига и замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис посетили деокупированный Изюм Харьковской области. Вместе с ними в город прибыла и группа иностранных послов, в которой были представители почти 20 стран. Об этом пишет сайт Офиса президента.

Сообщается, что делегация смогла собственными глазами увидеть последствия военных преступлений, которые совершали российские войска во время оккупации города. Сообщается, что дипломатов провели к разрушенному 500-килограммовой бомбой жилому дому. Там погибли 53 человека, среди которых семеро детей.

В сообщении сказано, что дипломаты также посетили отделение Нацполиции в Изюме, в здании которого оккупанты сделали пыточную. Двое местных жителей рассказали, как им удалось выжить в застенках.

Кроме того, ОП пишет, что дипломаты осмотрели массовое захоронение замученных и казненных оккупантами РФ украинцев. Так, эксгумировано 436 тел, среди которых пять детских. Большинство тел имеют следы насильственной смерти.

Как заявил Андрей Сибига, мир должен знать правду о кровавых преступлениях россиян.

"Мы подчеркиваем, что российское военно-политическое руководство должно понести наказание за преступление вооруженной агрессии против Украины", – заявил он.

Сообщается, что в делегацию вошли представители Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Австрии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Польши и других стран.

Ранее Фокус сообщал, что стало известно имя убитого в Изюме военного с сине-желтым браслетом. Останки 36-летнего бойца из Никополя Сергея Совы по татуировке опознала супруга. У мужчины осталось двое детей. В родном городе он работал кинологом.

Еще напомним, что британец из ВСУ подорвался на мине в Изюме, когда спасал раненых побратимов. Перед поездкой в Украину житель графства Оксфордшир 4 года провел в качестве резервиста в британских вооруженных силах. Он был командиром взвода, который забирал раненых с передовой.

Также сообщалось, что у Путина назвали враньем сообщения о зверствах войск РФ в Изюме. Кремль намерен "отстаивать правду во всей этой истории", а сообщения о военных преступлениях армии России являются ложью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.