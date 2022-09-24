"Це бутафорія": Байден висловився проти дій РФ на окупованих територіях України

За словами Байдена, український народ мужньо протистоїть російському вторгненню. США та міжнародні партнери продовжать накладати на Росію санкції.

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США ніколи не визнають "псевдореферендуми", які влаштувала Росія на окупованих територіях України. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Заяву опублікували на сайті Білого дому.

"Російські референдуми — це бутафорія, хибний привід для спроб анексії частин України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН", — заявив Байден.

Він заявив, що Сполучені Штати та партнери протистоятимуть Росії, накладатимуть на неї санкції, серйозні економічні витрати. Усі сфабриковані РФ результати відкидатимуться міжнародною спільнотою.

Крім того, Байден заявив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати народ України, надавати йому допомогу у протистоянні з російськими загарбниками.

Нагадаємо, що раніше США пригрозили наслідками Китаю, щоб той не підтримував РФ у війні проти України. Державний секретар Ентоні Блінкен під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І про неприпустимість надання Пекіном будь-якої підтримки Росії у зв'язку з її вторгненням до України.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США також мають кнопки для запуску ядерних боєголовок. Використання озброєння масової поразки проти українців, на думку лідера Польщі, призведе до міжнародних трибуналів та тривалих тюремних термінів для влади РФ.

Ще нагадаємо, що у Лаврова нагадали про ядерну зброю та застерегли США від прямого конфлікту з Росією. Вашингтон, як вважають у російському МЗС, може стати однією із сторін війни, якщо втрутиться у повномасштабний конфлікт для підтримки України.