"Это бутафория": Байден высказался против действий РФ на оккупированных территориях Украины

По словам Байдена, украинский народ мужественно противостоит российскому вторжению. США и международные партнеры продолжат накладывать на Россию санкции.

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США никогда не признают "псевдо-референдумы", которые устроила Россия на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

"Российские референдумы — это бутафория, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", — заявил Байден.

Он заявил, что Соединенные Штаты и партнеры будут противостоять России, накладывать на нее санкции, серьезные экономические издержки. Все сфабрикованные РФ результаты будут отвергаться международным сообществом.

Кроме того, Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать народ Украины, оказывать ему помощь в противостоянии с российскими захватчиками.

Напомним, что ранее США пригрозили последствиями Китаю, чтобы тот не поддерживал РФ в войне против Украины. Государственный секретарь Энтони Блинкен во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о недопустимости оказания Пекином какой-либо поддержки России в связи с ее вторжением в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что у США тоже есть кнопки для запуска ядерных боеголовок. Использование вооружения массового поражения против украинцев, по мнению лидера Польши, приведет к международным трибуналам и длительным тюремным срокам для властей РФ.

Еще напомним, что у Лаврова напомнили об ядерном оружии и предостерегли США от прямого конфликта с Россией. Вашингтон, как считают в российском МИД, может стать одной из сторон войны, если вмешается в полномасштабный конфликт для поддержки Украины.