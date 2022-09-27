Працівники військкоматів у Москві ходять по квартирах і опечатують двері, — ЗМІ (фото)

Члени комісій із мобілізації, співробітники ЖЕКів і поліція вламуються з повістками до квартир москвичів і погрожують перерізати їм дроти в разі відмови відчинити двері.

Related video

У Москві співробітники військкоматів і люди, які розносять повістки в межах мобілізації в РФ, почали опечатувати двері квартир, у які їм не вдалося потрапити. Про це повідомляє російський телеграм канал Baza.

За словами авторів посту, випадки опечатування квартир трапляються поки що в східному окрузі російської столиці. У повідомленнях, які працівники військкоматів розміщують на дверях, ідеться про необхідність вийти на зв'язок із призовним пунктом.

Фото: Baza

Водночас депутат Московської міської думи Євген Ступін повідомив, що в одному з районів міста співробітники ЖЕКу разом із поліцією ламають тамбурні двері на сходових клітках для вручення повісток у військкомат.

"Деякі жителі вже чули погрози відрізати електричні дроти від квартири, якщо чоловіки не відчинять двері для отримання повістки", — заявив російський політик у соціальній мережі, прикріпивши до посту повідомлення постраждалих москвичів і фотографії пошкоджених дверей.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що громадяни РФ, які готуються виїхати з країни на тлі мобілізації в країні, отримують повістки на кордоні з Грузією. Незабаром на КПП з'явиться пункт військкомату для відбору на війну чоловіків, які хочуть залишити Росію.

Також ми писали про те, як у військкоматі міста Усть-Ілімськ Іркутської області росіянин відкрив вогонь, унаслідок чого постраждав військком. Як пізніше розповів стрілець, він вирішив піти на такий крок після того, як на війні проти України загинув його найкращий друг.