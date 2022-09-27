Работники военкоматов в Москве ходят по квартирам и опечатывают двери, — СМИ (фото)

Члены комиссий по мобилизации, сотрудники ЖЭКов и полиция вламываются с повестками в квартиры москвичей и угрожают перерезать им провода в случае отказа открыть дверь.

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В Москве сотрудники военкоматов и люди, которые разносят повестки в рамках мобилизации в РФ начали опечатывать двери квартир, в которые им не удалось попасть. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По словам авторов поста, случаи опечатывания квартир встречаются пока в восточном округе российской столице. В уведомлениях, которые сотрудники военкоматов размещают на дверях, говорится о необходимости выйти на связь с призывным пунктом.

Фото: Baza

Тем временем депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил, что в одном из районов города сотрудники ЖЭКа вместе с полицией ломают тамбурные двери на лестничных клетках для вручения повесток в военкомат.

"Некоторые жители уже слышали угрозы отрезать электрические провода от квартиры, если мужчины не откроют двери для получения повестки", — заявил российский политик в социальной сети, прикрепив к посту сообщения пострадавших москвичей и фотографии поврежденных дверей.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что граждане РФ, которые готовятся выехать из страны на фоне мобилизации в стране, получают повестки на границе с Грузией. Вскоре на КПП появится пункт военкомата для отбора на войну мужчин, которые желают покинуть Россию.

Также мы писали о том, как в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области россиянин открыл огонь, в результате пострадал военком. Как позднее рассказал стрелок, он решил пойти на такой шаг после того, как на войне против Украины погиб его лучший друг.