Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Работники военкоматов в Москве ходят по квартирам и опечатывают двери, — СМИ (фото)

Опечатанная дверь в Москве, москва опечатывание дверей, опечатывание дверей москва
Фото: Baza | В Москве военкомы опечатывают россиянам двери

Члены комиссий по мобилизации, сотрудники ЖЭКов и полиция вламываются с повестками в квартиры москвичей и угрожают перерезать им провода в случае отказа открыть дверь.

Related video

В Москве сотрудники военкоматов и люди, которые разносят повестки в рамках мобилизации в РФ начали опечатывать двери квартир, в которые им не удалось попасть. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По словам авторов поста, случаи опечатывания квартир встречаются пока в восточном округе российской столице. В уведомлениях, которые сотрудники военкоматов размещают на дверях, говорится о необходимости выйти на связь с призывным пунктом.

москва повестки, повестки в москве Fullscreen
москва повестки, повестки в москве Fullscreen
Фото: Baza
москва повестки, повестки в москве
москва повестки, повестки в москве

Тем временем депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил, что в одном из районов города сотрудники ЖЭКа вместе с полицией ломают тамбурные двери на лестничных клетках для вручения повесток в военкомат.

"Некоторые жители уже слышали угрозы отрезать электрические провода от квартиры, если мужчины не откроют двери для получения повестки", — заявил российский политик в социальной сети, прикрепив к посту сообщения пострадавших москвичей и фотографии поврежденных дверей.

повестки москва, москва повестки Fullscreen
повестки москва, москва повестки Fullscreen
повестки москва, москва повестки Fullscreen
повестки москва, москва повестки Fullscreen
повестки москва, москва повестки Fullscreen
повестки москва, москва повестки
повестки москва, москва повестки
повестки москва, москва повестки
повестки москва, москва повестки
повестки москва, москва повестки

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что граждане РФ, которые готовятся выехать из страны на фоне мобилизации в стране, получают повестки на границе с Грузией. Вскоре на КПП появится пункт военкомата для отбора на войну мужчин, которые желают покинуть Россию.

Также мы писали о том, как в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области россиянин открыл огонь, в результате пострадал военком. Как позднее рассказал стрелок, он решил пойти на такой шаг после того, как на войне против Украины погиб его лучший друг.