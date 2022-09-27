Українське ППО збило 4 ракети Х-59 над Одесою та Кривим Рогом, – ОК "Південь"

Пара Су-35 запустила 4 ракети у бік Одеської області, Кривого Рогу та Мелітополя. Сили протиповітряної оборони успішно перехопили їх.

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Російські винищувачі Су-35 запустили по Одеській області та Кривому Розі ракети Х-59. Усіх їх успішно збили сили ППО. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Дві ракети окупанти випустили з боку Чорного моря. Їх перехопили ракети ППО у повітрі. Х-59 — це боєприпас класу "повітря-земля". Сили ППО збили ракети з кримського напрямку.

Такий самий удар ворог направив по Кривому Рогу. Другий винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 у напрямку Мелітополя. Її також успішно перехопили сили ППО.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграм-каналі заявив, що сили ППО змогли збити ракету над південною частиною Кривого Рогу. Таким чином, протиповітряна оборона збила всі ракети.

Х-59 — це радянська/російська ракета середнього радіусу дії. Її розробляли у 1970-х років, а на озброєння вона надійшла у 1980 році. Дальність польоту ракети становить 290 км. у версії Х-559МК2. Швидкість польоту ракети становить 750-1000 км/год.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Харків із Бєлгородської області. Внаслідок цього в одному з районів зникла електроенергія.

Вранці 27 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю та Миколаєву. Під удар потрапили житлові будинки та об'єкти інфраструктури.