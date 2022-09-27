Украинское ПВО сбило 4 ракеты Х-59 над Одессой и Кривым Рогом, – ОК "Юг"

Пара Су-35 запустили 4 ракеты в сторону Одесской области, Кривого Рога и Мелитополя. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили их.

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Российские истребители Су-35 запустили по Одесской области и по Кривому Рогу ракеты Х-59. Всех их успешно сбили силы ПВО. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Две ракеты оккупанты выпустили со стороны Черного моря. Их перехватили ракеты ПВО в воздухе. Х-59 — это боеприпас класса "воздух-земля". Силы ПВО сбили ракеты с крымского направления.

Такой же удар враг направил по Кривому Рогу. Второй истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 в направлении Мелитополя. Ее также успешно перехватили силы ПВО.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале заявил, что силы ПВО смогли сбить ракету над южной частью Кривого Рога. Таким образом противовоздушная оборона сбила все ракеты.

Х-59 — это советская/российская ракета среднего радиуса действия. Ее разрабатывали в 1970-х годов, а на вооружение она поступила в 1980 году. Дальность полета ракеты составляет 290 км в версии Х-559МК2. Скорость полета ракеты составляет 750-1000 км/ч.

Напомним, российские войска обстреляли Харьков из Белгородской области. В результате в одном из районов пропала электроэнергия.

Утром 27 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью и Николаеву. Под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры.