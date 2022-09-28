Росія продовжить війну після анексії українських регіонів, — Пєсков

У Кремлі назвали завдання мінімум для російських військ — це повне захоплення Донецької області.

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Повномасштабна війна РФ проти України продовжиться й після анексії частин Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, російські війська продовжуватимуть намагатися окупувати всю територію Донецької області. Про це в коментарі журналістам у середу, 28 вересня, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство "РИА Новости".

"Як мінімум потрібно звільнити всю територію Донецької народної республіки", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде продовжено повномасштабну війну проти України.

Крім цього, представник Кремля запевнив, що йому невідомо про можливе переформатування "спецоперації" в "контртерористичну операцію" після анексії українських регіонів, проте, за його словами, у будь-якому випадку "це може бути лише рішення президента країни" Володимира Путіна.

Також Пєсков зазначив, що наразі в графіку Путіна немає звернення до росіян щодо псевдореферендумів, що пройшли, також російський лідер поки не планує зустріч із ватажками "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

"Але так чи інакше воно (спілкування з ватажками проросійських бойовиків) буде, плани верстаються", — цитують журналісти Пєскова.

Крім того, прессекретар Путіна прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про відмову від переговорів із РФ після анексії українських регіонів: "Він давно вже сказав, що йому нема про що розмовляти, він давно вже ухвалив рішення відмовитися від будь-якої ідеї переговорів".

Нагадаємо, вчора окупаційні адміністрації чотирьох областей України оголосили "результати" псевдореферендумів про входження захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Сьогодні ватажки проросійських бойовиків "ДНР" і "ЛНР" — Денис Пушилін і Леонід Пасічник — залишили територію Донбасу та вирушили в Москву, щоб "завершити юридичну частину" включення тимчасово окупованих регіонів.