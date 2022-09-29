Окупив себе: завдяки "супутнику Притули" ЗСУ за два дні виявили 60 одиниць техніки РФ

За інформацією голови Міноборони України Олексія Резнікова, українські війська, використовуючи дані ICEYE, знищили озброєння росіян на більшу суму, ніж коштував доступ до супутникових даних.

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Завдяки супутникам ICEYE українські військові за два дні знищили військову техніку ЗС РФ на більшу суму, ніж коштував доступ до супутникових даних. Про це в себе в соцмережах повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков.

"Завдяки коштам українців підтримка з космосу вже дає результати на полі бою", — прокоментував глава оборонного відомства.

Резніков уточнив, що за перші два дні роботи супутника українські військові виявили понад 60 одиниць бойової техніки росіян, яку окупанти намагалися замаскувати у лісосмугах та інших важкодоступних місцях. Однак її вдалося знайти, оскільки супутники ICEYE збирають інформацію з технології Synthetic aperture radar (SAR). Помітити таку приховану від очей техніку оптичними супутниками було дуже складно і навіть неможливо.

За його словами, російську техніку вдалося ліквідувати в районі населених пунктів Хрещенівка та Українка в Херсонській області, а також поблизу Новоселівки Донецької області.

Наразі один супутник ICEYE повністю працює на потреби української оборони, і ще майже два десятки можна використовувати за потреби. Як розповідає Резніков, розшифровкою та опрацюванням супутникових знімків займаються фахівці військової розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику", — пише глава Міноборони.

Завдяки можливості комбінувати дані оптичних супутників та дані SAR в української армії значно підвищилася здатність знаходити військову техніку ворога та завдавати точних ударів.

Важливо, що супутники, які працюють з технологією SAR, стають незамінними восени та взимку, оскільки можуть робити чіткі знімки навіть за поганої похмурої погоди з опадами.

Наразі завдяки ICEYE українські військові можуть проводити систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

Нагадаємо, доступ до супутникових даних ICEYE Україна придбала за кошти, зібрані українцями в межах ініціативи фонду Сергія Притули "Народний Байрактар".

Фокус у своїй статті розповідав, чому оренда супутника та доступ до даних ICEYE важливий для України. На відміну від традиційних супутників, невеликі апарати ICEYE з радіолокаційними зображеннями можуть робити знімки з високою роздільною здатністю вдень і вночі, а також у будь-яку погоду з огляду на хмарність.