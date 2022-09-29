Окупил себя: благодаря "спутнику Притулы" ВСУ за два дня обнаружили 60 единиц техники РФ

По информации главы Минобороны Украины Алексея Резникова, украинские войска, используя данные ICEYE, уничтожили вооружение россиян на большую сумму, чем стоил доступ к спутниковым данным.

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Благодаря спутникам ICEYE украинские военные за два дня уничтожили военной техники ВС РФ на большую сумму, чем стоил доступ к спутниковым данным. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Благодаря средствам украинцев поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя", –– прокомментировал глава оборонного ведомства.

Резников уточнил, что за первые два дня работы спутника украинские военные обнаружили более 60 единиц боевой техники россиян, которую оккупанты пытались замаскировать в лесополосах и других труднодоступных местах. Однако ее удалось найти, так как спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Заметить такую скрытую от глаз технику оптическими спутниками было бы очень сложно или даже невозможно.

Координаты расположения техники были оперативно переданы подразделениям для нанесения удара, рассказал министр.По его словам, российскую технику удалось ликвидировать в районе населенных пунктов Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области.

В настоящее время один спутник ICEYE полностью работает на нужды украинской обороны, и еще почти два десятка могут использоваться при необходимости. Как рассказывает Резников, расшифровкой и проработкой спутниковых снимков занимаются специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

"Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику", –– пишет глава Минобороны.

Благодаря возможности комбинировать данные оптических спутников и данные SAR у украинской армии значительно повысилась способность находить военную технику врага и наносить точные удары.

Важно, что спутники, работающие с технологией SAR, становятся незаменимыми осенью и зимой, так как могут делать четкие снимки даже при плохой пасмурной погоде с осадками.

Сейчас благодаря ICEYE украинские военные могут проводить систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.

Напомним, доступ к спутниковым данным ICEYE Украина приобрела на средства, собранные украинцами в рамках инициативы фонда Сергея Притулы "Народный Байрактар".

Фокус в своей статье рассказывал, почему аренда спутника и доступ к данным ICEYE важен для Украины. В отличие от традиционных спутников, небольшие аппараты ICEYE с радиолокационными изображениями могут делать снимки с высоким разрешением днем и ночью, а также в любую погоду, учитывая облачность.